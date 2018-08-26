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Вашингтон заморозил российские активы в США на сотни миллионов долларов
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Вашингтон заморозил российские активы в США на сотни миллионов долларов 

ProComp.info 23 минуты назад
Фото: ProComp.info
22 августа. PROCOMP.INFO — Российские активы в США на сумму в сотни миллионов долларов были заморожены в рамках кампании Вашингтона по санкциям против Москвы с 2013 года, сказала заместитель министра финансов США Сигал Манделькер.
«Действия Казначейства США оказали существенные последствия для финансовых интересов затронутых лиц и предприятий, включая блокирование сотен миллионов долларов российских активов в Соединенных Штатах», — сказала Манделькер во вторник.
Манделькер, которая отвечает за санкции Казначейства США, добавила, что «Россия принимает к сведению эти последствия».
По ее словам, прямые иностранные инвестиции в Россию упали на пять процентов с 2013 года, при этом прямые инвестиции из США упали на 80 процентов.
С января 2017 года администрация Трампа ввела санкции в отношении 217 российских физических и юридических лиц, включая нефтяную компанию «Сургутнефтегаз» и энергетическую компанию «Евросибэнерго», в том числе главы крупнейших государственных банков и энергетических компаний.
«Поскольку компании по всему миру работают, чтобы дистанцироваться от санкционированных российских людей, наши действия налагают беспрецедентный уровень финансового давления на тех, кто поддерживает злокачественную повестку дня Кремля и в ключевых секторах российской экономики», — сказала Манделькер в подготовленном выступлении.
Москва неоднократно заявляла, что введение санкций Вашингтоном является неэффективным, а МИД России называет их незаконными и бесполезными.
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