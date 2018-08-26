Вашингтон заморозил российские активы в США на сотни миллионов долларов

22 августа. PROCOMP.INFO — Российские активы в США на сумму в сотни миллионов долларов были заморожены в рамках кампании Вашингтона по санкциям против Москвы с 2013 года, сказала заместитель министра финансов США Сигал Манделькер.

«Действия Казначейства США оказали существенные последствия для финансовых интересов затронутых лиц и предприятий, включая блокирование сотен миллионов долларов российских активов в Соединенных Штатах», — сказала Манделькер во вторник.

Манделькер, которая отвечает за санкции Казначейства США, добавила, что «Россия принимает к сведению эти последствия».

По ее словам, прямые иностранные инвестиции в Россию упали на пять процентов с 2013 года, при этом прямые инвестиции из США упали на 80 процентов.

С января 2017 года администрация Трампа ввела санкции в отношении 217 российских физических и юридических лиц, включая нефтяную компанию «Сургутнефтегаз» и энергетическую компанию «Евросибэнерго» , в том числе главы крупнейших государственных банков и энергетических компаний.

«Поскольку компании по всему миру работают, чтобы дистанцироваться от санкционированных российских людей, наши действия налагают беспрецедентный уровень финансового давления на тех, кто поддерживает злокачественную повестку дня Кремля и в ключевых секторах российской экономики», — сказала Манделькер в подготовленном выступлении.