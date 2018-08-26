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«Национальная медиа группа» увеличила свою долю в «Первом канале» за счет акций Абрамовича
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«Национальная медиа группа» увеличила свою долю в «Первом канале» за счет акций Абрамовича 

Инфо 24 8 минут назад
Фото: Инфо 24
«Я подтверждаю, что компания, подконтрольная „Национальной медиа группе“, приобрела 4% акций „Первого канала“, — сообщила гендиректор НМГ Ольга Паскина.
Совет директоров „Национальной медиа группы“ возглавляет бывшая гимнастка и депутат Госдумы Алина Кабаева. Холдинг владеет: 25% „Первого канала“;
72,4% „Пятого канала“;
82% РЕН ТВ;
телеканалами „78“ и „IZ.RU“;
мультимедийным информационным центром »Известия»;
газетами «Известия» и «Metro-Петербург»;
75% газеты «Спорт-Экспресс». Абрамович был вынужден продать часть акций «Первого канала» после получения израильского гражданства — закон о СМИ запрещает лицам с двойным гражданством владеть более 20% акций российского издания.
Контрольный пакет акций «Первого канала» принадлежит государству.
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