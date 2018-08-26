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Кредиторы Ананьевых мешают ВТБ купить «Возрождение»
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Кредиторы Ананьевых мешают ВТБ купить «Возрождение» 

Ведомости 9 минут назад
Фото: Ведомости
На следующий день после того, как ВТБ объявил о покупке банка «Возрождение», Высокий суд Лондона снова арестовал акции «Возрождения».
Акции «Возрождения» были арестованы 15 августа наряду с другими активами братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых по всему миру, рассказал партнер юрфирмы «Некторов, Савельев и партнеры» Роман Макаров, представляющий интересы держателей кредитных нот, выпущенных под гарантии братьев. Ареста добилась компания Withersworlwide, субподрядчик юрфирмы.
Заморозка активов — это обеспечительная мера по иску на $11 млн, его подала к Ананьевым группа держателей бондов. После того как в декабре ЦБ забрал принадлежавший Ананьевым Промсвязьбанк на санацию, бумаги перестали обслуживаться и инвесторы пошли в суд.
ЦБ после истории с Промсвязьбанком потребовал от Ананьевых продать «Возрождение», разрешив оставить себе максимум 10%. Сделка не складывалась, срок предписания пришлось продлевать, и регулятор сам подыскал подходящего покупателя: предправления ВТБ Андрей Костин рассказывал, что госбанк заинтересовался «Возрождением» «по просьбе ЦБ».
В июле Лондонский суд уже арестовывал активы Ананьевых по иску другой группы держателей нот. Под арестом были и акции «Возрождения». Тогда Костин заявил, что до тех пор, пока не будут решены все юридические опросы, не будет и сделки. После этого ответчики — братья Ананьевы — перечислили суду $15,6 млн и 11 млн евро в качестве обеспечения (на такие суммы был подан первый иск), и суд снял арест.
Во вторник, говоря о достигнутых договоренностях о покупке «Возрождения», зампред правления ВТБ Анатолий Печатников подчеркивал, что условием приобретения этого банка была «чистота титула», поэтому решение суда о снятии ареста было значимым. «Оно очистило титул от претензий прочих кредиторов и позволило нам двинуться дальше по пути консолидации пакета акций и приобретения», — говорил Печатников (цитата по «Интерфаксу»).
«Мы готовы купить банк «Возрождение» только в том случае, если актив будет очищен и гарантирован от всех возможных правовых последствий и требований», — сообщили в пресс-службе ВТБ. Bonum Capital (ведет переговоры о продаже «Возрождения» от имени Дмитрия Ананьева. — «Ведомости») сегодня стало известно о постановлении суда, говорит его представитель. По мнению фонда, это не отразится на сделке, добавил он.
«Ведомости» ожидают комментарии представителей «Возрождения» и Promsvyaz Capital B. V. Дмитрия Ананьева. После санации Промсвязьбанка Ананьевы разделили активы: банковский бизнес остался у Дмитрия.
Санация Промсвязьбанка не означала автоматическое списание нот, поскольку эти бумаги не являются субординированными, рассказывает партнер «Некторов, Савельев и партнеры» Илья Рачков. Тем не менее братья Ананьевы и контролируемые ими компании отказались выплачивать купон по этим бумагам, продолжает он. И полагает, что ноты, распространенные братьями Ананьевыми привилегированным клиентам Промсвязьбанка, были инструментом введения в заблуждение этих клиентов: многие из них не успели получить выплату даже одного купона. Он надеется, что Высокий суд установит этот факт и его клиенты смогут в числе большой группы инвесторов (по его оценкам, несколько сотен человек) добиться справедливости.
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