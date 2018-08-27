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Лондонский суд снял арест с акций банка «Возрождение»
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Лондонский суд снял арест с акций банка «Возрождение» 

Вести Экономика 44 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 27 августа — «Вести. Экономика». Высокий суд Лондона 24 августа снял арест с акций банка «Возрождение», сообщил ТАСС со ссылкой на представителей сторон судебного спора.
Акции были арестованы в качестве обеспечительной меры по иску на $11 млн, который был подан к братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым группой держателей кредитных нот, выпущенных под гарантии Ананьевых.
"Высокий суд Лондона отменил 24 августа судебный приказ о глобальном замораживании активов", — заявил один из представителей Ананьевых.
По его словам, суд счел, что истцы не указали существенную информацию, в результате их позиция о риске сокрытия активов ответчиками была признана несостоятельной.
Инвесторы подали в суд на Ананьевых после того, как в декабре 2017 года ЦБ РФ заявил о санации Промсвязьбанка, и его бумаги перестали обслуживаться. Акции «Возрождения» были арестованы 15 августа наряду с другими активами братьев по всему миру. При этом акции «Возрождения» подвергались аресту не в первый раз: в июле Лондонский суд уже арестовывал активы Ананьевых по аналогичному иску.
После начала санации Промсвязьбанка ЦБ потребовал от Дмитрия Ананьева сократить долю в «Возрождении», оставив себе максимум 10%, так как собственники санированных банков не могут контролировать другие кредитные организации. После этого акционерами «Возрождения» стали несколько кипрских компаний (доля каждой — менее 10%). В ответ ЦБ ограничил права Ананьева и связанных с ним компаний распоряжаться акциями «Возрождения».
Покупатель был найден — «по просьбе Центрального банка» к переговорам приступил ВТБ. Однако после июльского ареста активов глава ВТБ Андрей Костин заявил, что группа не пойдет на закрытие сделки до прояснения ситуации.
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