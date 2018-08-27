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MTV.fi (Финляндия):Экспорт в Россию рухнул, но надежда все еще есть: в этих областях Финляндия может преуспеть в России
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MTV.fi (Финляндия):Экспорт в Россию рухнул, но надежда все еще есть: в этих областях Финляндия может преуспеть в России 

ИноСМИ 47 минут назад
Фото: ИноСМИ
На данный момент Россия — шестой крупнейший партнер Финляндии по экспорту. Хотя в 2017 году экспорт вырос уже на 15%, в этом году он практически обрушился.
Сокращение экспорта вызвали, в том числе, экономические санкции и международные конфликты.
«Главная причина — курс валют, то есть падение курса рубля. Из-за этого экспортные товары стали дороже. Кроме этого, в России действуют программы по защите российского производства», — говорит Илкка Салонен (Ilkka Salonen), генеральный директор организации «Ист Офис» (East Office), которая занимается продвижением финских предприятий в России.
«На российском рынке есть потенциал»
Однако возможности в соседней стране у Финляндии все же большие. По мнению Салонена, у Финляндии есть перспективы в таких сферах, как образование, здравоохранение и инвестиции.
«Тяжело сказать об общем воздействии санкций и политики протекционизма, но я считаю, что на российском рынке всегда есть потенциал».
Салонен считает российскую экономическую политику в целом довольно успешной.
«Экономическая политика вполне успешна, безработица находится на низком уровне, инфляция снизилась. Проблема заключается в том, что экономика растет, но растет ужасно медленно», — подытоживает Салонен.
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