Moscow, good bye!

Перспективы российского рынка более чем туманны. Но у наших инвесторов есть возможность заработать, например, вкладывая в американский рынок. Как вложить деньги в иностранные акции и облигации?

Мосбиржа против S&P 500 На прошлой неделе американский индекс S&P 500 показал очередной максимум — 2 873,23 пункта. При этом удалось побить предыдущий результат по продолжительности роста. По расчетам S&P Dow Jones Indices, продолжительность «периода бычьего рынка» составила 3 453 дня, за это время индекс вырос на 323%.

Американский фондовый рынок растет с завидным упорством. Даже недавний обвал акций технологических компаний почти не изменил настроений инвесторов. В пользу вложений в бумаги США — рост экономики (по прогнозам, в этом году американский ВВП может вырасти до 3,1%), а также растущая доходность госбумаг. В ФРС говорят еще как минимум о 3—4 повышениях ставки. С начала года доходность индекса S&P 500 составила 7%.

Продуктовый виджет

На этом фоне российский фондовый рынок последнее время приносит инвесторам одни разочарования. После апрельского обвала котировки бумаг большинства компаний так и не отросли. Например, акции того же Сбербанка с начала апреля потеряли треть цены, только за август стоимость бумаг «главной фишки» российского рынка снизилась с 214 до 182 рублей. Индекс Мосбиржи с июля также в нисходящем тренде. В августе он снизился на 2,1%. С учетом слабеющего рубля потери инвесторов еще выше. Долларовый «собрат» основного индекса — индекс РТС — потерял за август 10,4%. А впереди новые санкции и сомнительная динамика ВВП.

Бренды для молодых

На днях вице-президент Тинькофф Банка Александр Емешев рассказал в интервью Bloomberg , что около половины денег, которые инвестируют его клиенты, приходится на бумаги иностранных компаний. Таких как Apple Amazon и Facebook. Свой брокерский бизнес банк запустил в мае этого года и уже привлек 16,5 тыс. клиентов, заняв место в топ-5 по числу активных клиентов. «На западных площадках в целом больше динамично растущих и высоколиквидных компаний, чем на российских. Плюс американский рынок в последнее время рос лучше, и доллар также вырос», — объяснил выбор инвесторов Емешев.

Интерес российских инвесторов к иностранным акциям и бондам отмечают и другие брокеры. «Барьеров для покупки акций зарубежных компаний становится все меньше, более молодое поколение инвесторов интересуют компании с мировыми брендами, продукцией которых они пользуются каждый день», — говорит руководитель департамента интернет-брокера « БКС Брокер » Павел Сороковой. По его словам, за последний год обороты клиентов с иностранными бумагами выросли в несколько раз. Сейчас доля операций с акциями и облигациями зарубежных эмитентов составляет около 22%, но в БКС ожидают, что она продолжит расти. В «Атоне» оценивают долю инвестиций российских клиентов в американские бумаги в 20%. По словам заместителя генерального директора инвестиционной компании Григория Седова, в этом году наблюдается рост таких трансакций. При этом, отмечает он, все больше инвесторов начинают торговать на азиатских площадках и даже в Австралии.

У управляющих та же картина: хотя основной объем привлеченных денег приходится на ПИФы облигаций (с начала года 72 млрд рублей), однако фонды, вкладывающие в иностранные акции, также в числе самых популярных. В лидерах ПИФы, инвестирующие в Интернет и IT-компании. Например, фонду «Альфа-Капитал Технологии» с начала года пайщики доверили 2,4 млрд рублей, фонд «Сбербанк — Глобальный Интернет» привлек 2,2 млрд рублей. Минусом «иностранных ПИФов» является то, что все расчеты с клиентами управляющие вынуждены делать в рублях, а кроме того, в портфелях многих фондов, помимо Alphabet или Facebook, можно также найти и российские бумаги вроде «Яндекса» или Mail.ru

На фоне роста активности наших инвесторов на западных биржах российская фондовая площадка теряет своих клиентов второй месяц подряд. В июне и июле число зарегистрированных на Московской бирже физлиц снизилось на 0,6%, а торгующих в России иностранцев стало меньше на 11%. Похожая ситуация была в апреле, когда были объявлены американские санкции против российских компаний и олигархов, тогда число зарегистрированных клиентов на бирже снизилось на 2,7%.

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Три варианта купить Америку

У россиян есть несколько способов самостоятельно инвестировать в иностранные акции и облигации. Первый и самый простой — открыть счет (или ИИС) у брокера, внести деньги и покупать бумаги через Санкт-Петербургскую биржу . Плюс в простоте операций и наличии серьезной аналитической поддержки для инвесторов. Кроме того, начать торговать можно, даже имея на счете 50—100 долларов. Но есть и минусы: придется заплатить дополнительную комиссию торговой площадке (0,01%), ограниченный список бумаг (620), а также то, что все права на ценные бумаги учитываются в российском депозитарии со всеми вытекающими рисками.

Второй вариант — торговать через российских брокеров, которые предоставляют доступ к иностранным площадкам напрямую. Для этого используется посредник — иностранный прайм-брокер. Не исключено, что придется получить статус квалифицированного инвестора (для этого необходим либо профессиональный опыт, либо капитал не менее 6 млн рублей).

Например, БКС предлагает доступ на биржи NYSE и NASDAQ, где обращаются более 5 000 акций, биржевых фондов (ETF), фондов недвижимости и ADR на иностранные акции. В «Финаме» готовы дать доступ к ключевым площадкам американского рынка с единого мультивалютного счета. Также, по словам директора по стратегии инвесткомпании Ярослава Кабакова, клиенты могут торговать фьючерсами США на популярные товары, индексы и валюты. У крупных российских компаний есть структуры за рубежом (в основном это Кипр), где также можно открыть счет. Их деятельность регулируется ЦБ Кипра и Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам, а инвестиции страхуются (до 20 тыс. евро). Минус в том, что при банкротстве брокера-партнера, например, в США клиенты таких компаний не защищены: полагающаяся по американскому праву компенсация (до 500 тыс. рублей) распространяется на самого кипрского брокера, а уже он волен распределять это возмещение среди клиентов по своему усмотрению. Как пример — банкротство компании MF Global, поставившее под удар инвестиции россиян более чем на 100 млн долларов.

Для тех, кто не хочет иметь дело с российскими брокерами, возможно, подойдет торговля через иностранного онлайн-брокера. В основном свои услуги гражданам России предлагают форекс-компании, однако в Интернете можно найти и тех, кто предоставляет доступ на рынок ценных бумаг. При выборе такого брокера эксперты советуют обращать внимание на следующие факторы:

— выбор торговых площадок и финансовых инструментов;

— юрисдикция, членство в биржевых и небиржевых торговых системах;

— наличие поддержки для русскоязычных клиентов (сервис, аналитика, обучение и проч.);

— комиссии за сделки и ведение счета;

— отзывы клиентов о работе брокера.

Главные плюсы — наличие страховки для инвестора и более широкий доступ к мировым фондовым площадкам. Например, инвестор может покупать ETF, комиссии которых на порядок меньше, чем у российских ПИФов. Кроме того, имея удаленный счет в валюте, можно делать любые переводы в долларах и евро (без конвертации в рубли), при этом не нужно отчитываться в российские налоговые органы . Если речь об американской компании, то она должна быть членом SIPC (организация страхует активы инвесторов) и членом FINRA (надзорный орган). Список лучших брокеров публикует журнал Barrons, также информацию об участниках рынка можно найти на ресурсе StockBrokers.com.

Среди иностранных брокеров с поддержкой русскоязычных клиентов стоит отметить InteractiveBrokers. Это одна из самых популярных торговых платформ у инвесторов из России. Компания основана в 1977 году, имеет рейтинг S&P, ее собственный капитал превышает 6 млрд долларов. Работает на 120 рынках по всему миру. Предоставляет доступ к торговле акциями, опционами, фьючерсами, рынку Forex, облигациям, CFD и фондам. Центральный офис находится в Гринвиче (штат Коннектикут). Менее известная компания со штаб-квартирой в Нью-Брансуике (штат Нью-Джерси) Choice Trade создана в 2000 году. Предоставляет доступ на биржи NYSE, AMEX, NASDAQ, OTCBB. Клиенты могут торговать акциями, опционами, ETF, паевыми фондами. Облигации не предлагаются.

Отдельно отметим Just2Trade, это брокер, входящий в группу «Финам». В 2015 году компания приобрела брокерский бизнес в США Just2Trade и LowTrades. Пользователи могут получить доступ на все американские торговые площадки. Наряду с брокерскими услугами компания предоставляет инвесторам возможность общения в рамках одноименной социальной сети для трейдеров (www.WhoTrades.com) и образовательные программы. Зарегистрирована на Кипре.

Риски и налоги

Наше законодательство не предусматривает возможности иностранным брокерам обслуживать клиентов в России. Точнее говоря, разместить на своем сайте информацию на русском языке компания может, а вот чтобы легально предлагать услуги, ей нужен партнер с лицензией от ЦБ. Это приводит к дефициту информации и, как следствие, повышенным рискам для частных инвесторов. «Есть большие шансы нарваться на обыкновенную „кухню“ (так на профессиональном сленге называют не вполне честного брокера, ведущего трейдинг против собственных клиентов. — Прим. Банки.ру )», — говорит Ярослав Кабаков

Кроме того, часто возникают сложности при уплате налогов. Если российские брокеры уплачивают их за клиента, то в случае с открытым счетом за рубежом все не так просто. По счетам, открытым у иностранных брокеров, нужно только подавать налоговую декларацию при получении дохода и самостоятельно уплачивать налог, если он возникает. Если инвестор открыл счет в США, то ему придется платить налог на дивиденды (10%). «Для этого придется заполнить налоговую форму W-8 в электронном виде и подтвердить свое нерезидентство, оно подтверждается раз в три года», — рассказывает генеральный директор консалтинговой компании «Эмкварта. Персональный советник» Наталья Смирнова . По ее словам, остальные налоги придется платить уже в России: налог с прибыли, с купонов и дивидендов. В последнем случае, чтобы избежать двойного налогообложения, инвестору придется приложить к декларации отчетность американского брокера.

Новость

Отдельный вопрос — как не попасть на налоги из-за изменения курса валют. Например, если курс доллара к рублю растет, придется заплатить дополнительно, независимо от финансового результата.

Наталья Смирнова предлагает следующие варианты:

— сменить налоговое резидентство, переехать в страну с низким или нулевым налогом на прирост капитала;

— зарегистрировать за рубежом КИК (контролируемую иностранную компанию), брокерский счет открывать уже на нее, так как ежегодная нераспределенная прибыль до 10 млн рублей не подлежит налогообложению, плюс сама прибыль считается по среднему курсу, но надо считать, чтобы стоимость содержания и ежегодной отчетности в российскую налоговую по КИК окупили налоговую экономию;

— инвестировать не через американского брокера, а через зарубежную страховую компанию (unit-linked), которая позволяет пусть не уйти от налогов совсем, но не платить налог, пока из полиса не выведена сумма выше, чем была вложена. Но надо, чтобы комиссии страховой окупали налоговую экономию.