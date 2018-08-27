Рынок РФ слабо отреагирует на санкции

Ожидаем, что российский рынок начнет торги новой недели малым подъемом индексов вследствие роста на 0,3% и выше фьючерсов на мировые фондовые индексы.

Положительно скажется заверение Правительства о том, что не будет производиться изъятия сверхдоходов у российских металлургов на бюджетные нужды, это выступит поддержкой для цен акций компаний на фоне вступление в силу санкций Госдепа США 27 августа.

Рубль укрепится к доллару в понедельник благодаря налоговым платежам.