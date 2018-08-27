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Судан объявил о возобновлении добычи нефти на территории Южного Судана
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Судан объявил о возобновлении добычи нефти на территории Южного Судана 

ИА Синьхуа 47 минут назад
Хартум, 26 августа /Синьхуа/ — Министр нефти и газа Судана Азахари Абдул Гадир Абдалла сегодня объявил, что суданское нефтегазовое ведомство 25 августа впервые после начала гражданской войны в декабре 2013 года возобновило добычу нефти на территории Южного Судана.
А. А. Г. Абдалла на пресс-конференции в Хартуме заявил, что в настоящее время на месторождении на территории Южного Судана Южная Тома возобновилась добыча нефти, суточная пропускная способность достигла 20 тыс. баррелей. Он рассчитывает, что к концу года, после завершения необходимых восстановительных работ, суточный объем выработки нефти на ранее закрытых пяти месторождениях достигнет 80 тыс. баррелей. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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