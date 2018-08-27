Судан объявил о возобновлении добычи нефти на территории Южного Судана

Хартум, 26 августа / Синьхуа / — Министр нефти и газа Судана Азахари Абдул Гадир Абдалла сегодня объявил, что суданское нефтегазовое ведомство 25 августа впервые после начала гражданской войны в декабре 2013 года возобновило добычу нефти на территории Южного Судана.

А. А. Г. Абдалла на пресс-конференции в Хартуме заявил, что в настоящее время на месторождении на территории Южного Судана Южная Тома возобновилась добыча нефти, суточная пропускная способность достигла 20 тыс. баррелей. Он рассчитывает, что к концу года, после завершения необходимых восстановительных работ, суточный объем выработки нефти на ранее закрытых пяти месторождениях достигнет 80 тыс. баррелей. —0—