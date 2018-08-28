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Китай укрепил юань до максимального значения
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Юань укрепили до максимального значения 

BFM.RU 36 минут назад
Фото: Reuters
Народный банк Китая резко повысил курс юаня к американской валюте — на 456 базисных пунктов, или на 0,67%, до отметки 6,8052 за доллар. Днем ранее курс был 6,8508. Как следует из статистики регулятора, это максимальное значение со 2 августа. Сегодняшняя корректировка курса стала максимальным однодневным укреплением юаня с 1 июня 2017 года, передает ТАСС.
В последние месяцы курс китайской валюты снижался до минимальных значений с середины прошлого года на фоне торгового противостояния с США, однако начиная с прошлой недели власти стали его немного повышать.
Китайские аналитики полагают, что так проявляется четкий курс ЦБ на поддержание устойчивости курса юаня, он более не испытывает на себе давление к значительному понижению. По их оценкам, в течение года курс юаня в целом будет поддерживаться стабильным, а колебания в обе стороны станут менее значительными.
По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году — еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года он укрепился к американской валюте на 6,2%.
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