Китай укрепил юань до максимального значения

Юань укрепили до максимального значения

Народный банк Китая резко повысил курс юаня к американской валюте — на 456 базисных пунктов, или на 0,67%, до отметки 6,8052 за доллар. Днем ранее курс был 6,8508. Как следует из статистики регулятора, это максимальное значение со 2 августа. Сегодняшняя корректировка курса стала максимальным однодневным укреплением юаня с 1 июня 2017 года, передает ТАСС

В последние месяцы курс китайской валюты снижался до минимальных значений с середины прошлого года на фоне торгового противостояния с США, однако начиная с прошлой недели власти стали его немного повышать.

Китайские аналитики полагают, что так проявляется четкий курс ЦБ на поддержание устойчивости курса юаня, он более не испытывает на себе давление к значительному понижению. По их оценкам, в течение года курс юаня в целом будет поддерживаться стабильным, а колебания в обе стороны станут менее значительными.

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году — еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года он укрепился к американской валюте на 6,2%.