Суд арестовал венесуэльский НПЗ, находящийся в залоге у «Роснефти»

Суд в американском штате Делавэр арестовал акций компании PDV Holding, через которую Венесуэла владеет в США нефтеперерабатывающим заводом Citgo, пишет РБК. 49,9% акций Citgo находятся в залоге у «Роснефти»

Арест был произведен 23 августа.

Это первый этап перед конкурсной продажей Citgo, которой добивается канадская компания Crystallex. Канадцы оспаривают в суде передачу акций НПЗ в залог «Роснефти». У российской компании есть неделя для подачи апелляции — чтобы предотвратить арест и возможную продажу предмета залога.

Швейцарская «дочка» «Роснефти», Rosneft Trading, получила в залог 49,9% акций Citgo в ноябре 2016 года. Акции стали обеспечением по кредиту в 1,5 млрд долларов, выданному Венесуэле в том же году.

Crystallex требует от Венесуэлы компенсации на 1,4 млрд долларов по решению международного арбитража.

Citgo — шестой по величине нефтеперерабатывающий завод в США.

«Роснефть» — крупнейшая в России нефтяная компания, на 50% принадлежащая государству.