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Суд арестовал венесуэльский НПЗ, находящийся в залоге у «Роснефти»
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Суд арестовал венесуэльский НПЗ, находящийся в залоге у «Роснефти» 

Инфо 24 2 часа назад
Фото: Инфо 24
Суд в американском штате Делавэр арестовал акций компании PDV Holding, через которую Венесуэла владеет в США нефтеперерабатывающим заводом Citgo, пишет РБК. 49,9% акций Citgo находятся в залоге у «Роснефти».
Арест был произведен 23 августа.
Это первый этап перед конкурсной продажей Citgo, которой добивается канадская компания Crystallex. Канадцы оспаривают в суде передачу акций НПЗ в залог «Роснефти». У российской компании есть неделя для подачи апелляции — чтобы предотвратить арест и возможную продажу предмета залога.
Швейцарская «дочка» «Роснефти», Rosneft Trading, получила в залог 49,9% акций Citgo в ноябре 2016 года. Акции стали обеспечением по кредиту в 1,5 млрд долларов, выданному Венесуэле в том же году.
Crystallex требует от Венесуэлы компенсации на 1,4 млрд долларов по решению международного арбитража.
Citgo — шестой по величине нефтеперерабатывающий завод в США.
«Роснефть» — крупнейшая в России нефтяная компания, на 50% принадлежащая государству.
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