Ещё
Минсельхоз «защитил» колбасу от подорожания
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.40
$
67.64
78.27
78.30
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.50
74.30
Индексы и котировки Brent
75.75
+0.42 Золото
1204.51
+0.03 РТС
1064.46
+0.26
Динамика валют
EUR / USD
27.08
1.1633
+0.0222
13.08
1.1411
26.08
21.08
16.08

Минсельхоз «защитил» колбасу от подорожания 

News.ru 41 минуту назад
Фото: News.ru
Минсельхоз запретил производителям повышать цены на копченые колбасные изделия. Ведомство не нашло предпосылок, из-за которых стоимость этих товаров в магазинах должна вырасти.
Ранее производители колбас обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой помочь им в диалоге с ритейлерами по вопросу повышения оптовых цен на продукцию. чтобы последние приняли предложения по повышению оптовых цен. В итоге это изменило бы ценники и для покупателей.
«В настоящее время предложение на рынке мяса достаточное, РФ полностью обеспечена свининой», — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза.
В летнее время на подорожание свинины действует сезонное увеличение спроса в связи с популярностью шашлыков среди населения. Таким образом, стоимость продукции у промышленных производителей с апреля увеличилась на 4,3%. В рознице цены на мясопродукты за это время выросли лишь на 1,5%.
Ранее News, ru писал о том, что африканская чума свиней стала одной из главных причин роста цен на колбасу. Болезнь скота привела к дефициту мяса в отдельных регионах России.
News.ru: последние новости
Страховщики сократили выплаты Экономист прокомментировал уход России от доллара Иран обвинил ряд стран ОПЕК в сговоре с США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен246
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару951
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник481
Россия решила напугать США рублем39
Видео
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение