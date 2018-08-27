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В Екатеринбурге можно приобрести лекарства со скидкой до 45%
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В Екатеринбурге можно приобрести лекарства со скидкой до 45% 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
Лекарства по выгодным ценам смогут приобрести жители Екатеринбурга в новых аптеках сети «Живика», открывшихся 17 августа 2018 года по адресам: улица Бардина, 25/2 и улица Сухоложская, 4.
27 августа в двух новых аптеках «Живика» в Екатеринбурге началась акция, которая продлится до 10 сентября 2018 года.
Так, в аптеке по улице Бардина, 25/2,
в этот период будут действовать скидки на выделенный ассортимент лекарственных препаратов:
КАГОЦЕЛ 12 мг, 10 таблеток по цене 179 рублей;КАРДИОМАГНИЛ 75+15.2 мг, 100 таблеток — 159 рублей;КОМПЛИВИТ КАЛЬЦИЙ Д3 500мг+200ме, 30 жевательных таблеток — 95 рублей;НО-ШПА 40 мг, 24 таблетки — 75 рублей;СМЕКТА порошок 3 г, 10 саше, вкус ванили — 99 рублей.
Еще больше товаров по выгодным ценам можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Аптека «Живика» на улице Сухоложской, 4,
предлагает покупателям скидки до 40% на выделенный ассортимент лекарств:
ЙОДОМАРИН-200 200 мкг, 100 таблеток по цене 165 рублей;ГЕКСОРАЛ аэрозоль 0.2%, 40 мл — 225 рублей;КРЕОН 10000 20 капсул — 199 рублей;НУРОФЕН ФОРТЕ 400 мг, 12 таблеток — 75 рублей;РИНЗА 10 таблеток — 129 рублей.
Больше товаров со скидками ЗДЕСЬ.
К слову, в обеих аптеках лекарства продаются с постоянной скидкой 10%. В ассортименте аптечной сети «Живика» более 17 тысяч наименований. Каждый покупатель может найти необходимый для себя товар, будь то витамины, БАДы, противовирусные препараты или тонометр. А работа с проверенными временем поставщиками гарантирует высокое качество товара.
Для обладателей мобильных устройств на Android аптечная сеть «Живика» разработала специальное приложение, где можно не только изучить ассортимент препаратов, посмотреть на них цены и найти специальные акции, но и заказать лекарства в режиме «онлайн».
Приложение «Живика» можно установить через Google Play Market. Также это можно сделать и на официальном сайте интернет-аптеки «Живика».
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