В Екатеринбурге можно приобрести лекарства со скидкой до 45%

Лекарства по выгодным ценам смогут приобрести жители Екатеринбурга в новых аптеках сети «Живика», открывшихся 17 августа 2018 года по адресам: улица Бардина, 25/2 и улица Сухоложская, 4.

27 августа в двух новых аптеках «Живика» в Екатеринбурге началась акция, которая продлится до 10 сентября 2018 года.

Так, в аптеке по улице Бардина, 25/2,

в этот период будут действовать скидки на выделенный ассортимент лекарственных препаратов:

КАГОЦЕЛ 12 мг, 10 таблеток по цене 179 рублей;КАРДИОМАГНИЛ 75+15.2 мг, 100 таблеток — 159 рублей;КОМПЛИВИТ КАЛЬЦИЙ Д3 500мг+200ме, 30 жевательных таблеток — 95 рублей;НО-ШПА 40 мг, 24 таблетки — 75 рублей;СМЕКТА порошок 3 г, 10 саше, вкус ванили — 99 рублей.

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Аптека «Живика» на улице Сухоложской, 4,

предлагает покупателям скидки до 40% на выделенный ассортимент лекарств:

ЙОДОМАРИН-200 200 мкг, 100 таблеток по цене 165 рублей;ГЕКСОРАЛ аэрозоль 0.2%, 40 мл — 225 рублей;КРЕОН 10000 20 капсул — 199 рублей;НУРОФЕН ФОРТЕ 400 мг, 12 таблеток — 75 рублей;РИНЗА 10 таблеток — 129 рублей.

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К слову, в обеих аптеках лекарства продаются с постоянной скидкой 10%. В ассортименте аптечной сети «Живика» более 17 тысяч наименований. Каждый покупатель может найти необходимый для себя товар, будь то витамины, БАДы, противовирусные препараты или тонометр. А работа с проверенными временем поставщиками гарантирует высокое качество товара.

Для обладателей мобильных устройств на Android аптечная сеть «Живика» разработала специальное приложение, где можно не только изучить ассортимент препаратов, посмотреть на них цены и найти специальные акции, но и заказать лекарства в режиме «онлайн».

Приложение «Живика» можно установить через Google Play Market. Также это можно сделать и на официальном сайте интернет-аптеки «Живика».

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