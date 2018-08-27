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Чистая прибыль Синопек за первую половину года выросла на 53,6 процента
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Чистая прибыль Синопек за первую половину года выросла на 53,6 процента 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 27 августа /Синьхуа/ — Китайская национальная нефтехимическая корпорация /Синопек/ зафиксировала большой рост чистой прибыли, обусловленный динамичным спросом на энергию и ростом цен на нефть.
Чистая прибыль корпорации составила 41,6 млрд юаней /примерно 6,1 млрд долл. США/ за январь-июнь, что на 53,6 проц. больше, чем год назад, следует из распространенного в воскресенье полугодового отчета.
При этом доходы корпорации возросли на 11,5 проц. — до 1,3 трлн юаней.
Такие итоги полугодия в Синопек объяснили, главным образом, стабильным ростом китайской экономики, сопровождающимся увеличением спроса на нефть и природный газ, и плюс к этому — растущими ценами на нефть.
В первом полугодии 2018 года мировые цены на нефть продолжали расти, хотя и имели место колебания. Спотовая цена нефти марки Брент, например, выросла в годовом выражении на 36,2 проц. — до 70,55 долл. США за баррель.
Корпорация Синопек ожидает, что во втором полугодии китайская экономика сохранит стабильные темпы роста, способствуя устойчивому росту внутреннего спроса на нефтепродукты и нефтехимическую продукцию. Также ожидается быстрый рост потребности в природном газе в связи с мерами по урегулированию структуры энергопотребления в стране.
Акции Синопек выросли на 0,91 проц. и остались на уровне 6,63 юаня за акцию по итогам торгов пятницы, 24 августа. -0-
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