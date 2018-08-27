Центральный паритетный курс юаня к доллару США повысился на 202 базисных пункта 

Пекин, 27 августа /Синьхуа/ — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 27 августа центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,8508 юаня за доллар и повысился на 202 базисных пункта по сравнению с предыдущим торговым днем.
В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,8710 юаня за доллар.
По распоряжению Народного банка Китая /ЦБ/ Китайский центр валютных сделок опубликовал данные, согласно которым курс юаня к другим основным валютам на межбанковском валютном рынке страны составил: 7,9777 юаня за евро, 6,1625 юаня за 100 иен, 0,87273 юаня за сянганский доллар, 8,8182 юаня за фунт стерлингов, 9,8390 рубля за юань. -0-