Центральный паритетный курс юаня к доллару США повысился на 202 базисных пункта

Пекин, 27 августа / Синьхуа / — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 27 августа центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,8508 юаня за доллар и повысился на 202 базисных пункта по сравнению с предыдущим торговым днем.

В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,8710 юаня за доллар.