Козак: кабмин принял практически все решения по компаниям, подпавшим под санкции

МОСКВА, 27 августа. / ТАСС /. Правительство приняло практически все необходимые решения в отношении российских компаний, попавших под санкции. Об этом сказал в интервью РБК вице-премьер Дмитрий Козак

"Сегодня в отношении всех компаний, которые попали под ограничения, все необходимые решения практически приняты", — заявил он.

Правительство находится на стороне российского бизнеса и принимает меры по минимизации негативных последствий административных барьеров, которые создаются санкциями, заверил вице-премьер. «Прежде всего [помощь оказывается] путем поддержания спроса на продукцию соответствующих компаний на внутреннем рынке, повышения для них доступности к финансовым ресурсам. Ведь санкции в первую очередь предполагают ограничение доступа к финансовым ресурсам на западных рынках», — заметил Козак.

Козак также сообщил, что кабмин меняет техрегламенты, чтобы снять избыточные барьеры для использования алюминия в строительстве для поддержки «Русала».

"Есть возможность также простимулировать спрос на алюминий через наши предприятия перерабатывающей промышленности, через строительную отрасль. Приняты решения об изменении различных технических регламентов с тем, чтобы снять избыточные барьеры для использования алюминия в строительстве, в промышленном производстве", — сказал он.

Что касается прямых мер поддержки внутреннего спроса на алюминий — вопрос прорабатывается, добавил вице-премьер. «Здесь чрезвычайно важно не навредить. Не нарушить правила добросовестной конкуренции на внутреннем рынке и надежно обеспечить права потребителей», — заметил Козак.

Потребление алюминия в России в первом полугодии 2018 года выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 580 тыс. тонн) за счет запуска производств и развития новых сфер применения, в том числе в рамках правительственных инициатив по поддержке отрасли, свидетельствовали данные Алюминиевой ассоциации. В частности, одним из важнейших событий для отрасли в ассоциации назвали утверждение дорожной карты по развитию алюминиевой промышленности до 2023 года, призванной увеличить внутренний спрос на металл на фоне санкций США в отношении «Русала», единственного производителя первичного алюминия в стране.