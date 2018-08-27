Китай разогнал спекулянтов и помог золоту

Москва, 27 августа — «Вести. Экономика». Китай на минувшей неделе наказал спекулянтов, которые решили, что игра на ослабление юаня — беспроигрышный вариант. Офшорный курс китайской валюты продемонстрировал самое стремительное с 2016 г. укрепление.

Сворачивание «коротких» позиций было вызвано заявлениями регулятора. Народный банк Китая с начала месяца стал применять механизм для ежедневной корректировки курса юаня, чтобы предотвратить резкие падения китайской валюты. Для этого центробанк вернулся к модели «контрциклического фактора», сообщает The Wall Street Journal

"Мы ожидаем, что применение контрциклического фактора сыграет положительную роль в сохранении относительно стабильного курса юаня", — говорится в пресс-релизе Народного банка Китая.

Американский рынок акций пока продолжает расти по любому поводу, будь то введение новых пошлин, ослабление или укрепление юаня. Все это не имеет никакого смысла, похоже, до выборов в конгресс будет сделано все, чтобы фондовый рынок не упал. Тем не менее любопытно, что укрепление юаня позволило догнать и перегнать фьючерсы на индекс S&P 500.

Zerohedge

Стоит также обратить внимание на золото, которое смогло вырасти на фоне ослабшего доллара. Еще две недели назад основной драгоценный металл находился под сильнейшим давлением, однако сейчас ситуация изменилась, и минувшая неделя стала для золота лучшей с марта.

Zerohedge

Унция золота снова стоит дороже $1200. Впрочем, совершенно очевидно, что золото имеет крайне высокую корреляцию с долларом и самостоятельно практически никуда не движется.

Стоит отметить и еще один немаловажный момент: рынок акций США растет на фоне роста стоимости средних и длинных трежерис, что само по себе выглядит странно.

Zerohedge

При этом кривая доходностей казначейских облигаций продолжает становиться все более плоской, а это лишь подтверждает неадекватность роста стоимости акций.

Zerohedge