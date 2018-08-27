Yeni Akit (Турция): У Джонни на прицеле — растущие экономики

Торговые войны, начатые США для сокращения внешнеторгового дефицита, продолжают сотрясать мир. При этом страны, которые начинают получать удар от экономических санкций администрации Вашингтона, в стремлении остановить бредовые действия Трампа ускоряют свое производство и объединяют силы в торговых отношениях.

В торговых войнах, начатых президентом США Дональдом Трампом, наступила новая стадия. Если на первом этапе эти войны ударили по экономикам Китая и Европы, теперь на прицеле оказываются и такие растущие страны, как Россия, Иран, Турция. Администрация Вашингтона планирует нанести удар по экономикам этих стран, которые непрерывно наращивают свое производство и экспорт. Вступая в схватку с Китаем и Европой, США рассчитывают уменьшить свой импорт. В этой связи принимаются решения, которые ведут к эскалации напряженности.

Око за око Дефицит США в торговле с Китаем составляет 400 миллиардов долларов. Для ликвидации дефицита администрация Вашингтона решила ввести дополнительные пошлины. Трамп, отстаивая это решение, обращает внимание на тот факт, что США пошли на увеличение пошлин для предотвращения зависимости своей экономики от других стран. Последовавшие один за другим ходы в торговых войнах, с одной стороны, осложнили положение бизнес-компаний, с другой — столкнули лбами правительства.

Китай тоже в противовес санкциям США принял новые ответные решения.

Обуяла путинофобия

США боятся и России. Идеи, решения Владимира Путина беспокоят сионистов. Поэтому администрацией Вашингтона были введены ограничения в отношении российского экспорта продукции оборонной промышленности и энергетики. Эти ограничения послужили поводом для застоя в российской экономике. Наблюдалось таяние российского рубля. Кроме того, было принято решение о введении санкций в отношении двух граждан России и одной компании российского происхождения, которые фигурируют в выдвинутых неоконами обвинениях в кибератаках. Ожидается, что на фоне этого решения политических проблем прибавится.

Удар по Ирану под надуманным предлогом

США пытаются пошатнуть экономики стран, которые стремятся совершить рывок и самостоятельно принимают решения. Возглавляет список таких стран Иран. Президент Трамп, в одностороннем порядке выйдя из ядерной сделки, буквально засыпал Иран санкциями. Эти санкции перекрывают доступ к доллару в стране, препятствуют торговле золотом и другими драгоценными металлами.

Трамп угрожает и тем, кто ведет торговлю с Ираном. Санкции и угрозы повлекли за собой девальвацию иранской валюты. В определенный момент доллар побил рекорд, и падение национальной валюты превысило десять тысяч риалов. В попытке приостановить падение администрация Тегерана объявляет пакет мер один за другим.

Турция — тоже на мушке