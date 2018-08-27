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Прибыль Sinopec выросла в первом полугодии до $6,05 млрд
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Прибыль Sinopec выросла в первом полугодии до $6,05 млрд 

Вести Экономика 5 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 27 августа — «Вести. Экономика». Чистая прибыль китайской нефтегазовой госкорпорации Sinopec увеличилась в первом полугодии в 1,54 раза в годовом выражении до 41,6 млрд юаней ($6,05 млрд), сообщает компания.
Операционная прибыль компании увеличилась на 11,5% до 1,3 трлн юаней ($189 млрд). Прибыль на акцию составила 0,344 юаня ($0,05) против 0,224 юаня ($0,032) в первом полугодии 2017 г.
Добыча нефти и газа увеличилась в первом полугодии на 1,4% до 224,59 млн баррелей нефтяного эквивалента (н. э.). В том числе добыча нефти достигла 143,63 млн баррелей.
Во втором полугодии компания намерена добыть 146 млн баррелей нефти.
China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) — крупнейшая нефтегазовая, химическая и энергетическая компания Китая, занимается геологоразведкой, нефтепереработкой, нефтехимией, производством минеральных удобрений, поставками нефти и газа.
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