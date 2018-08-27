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Курсы доллара и евро на 27 августа
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Курсы доллара и евро на 27 августа 

Банки.ру 22 минуты назад
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 27 августа, составляет 67,7911 рубля. Официальный курс евро — 78,4072 рубля.
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