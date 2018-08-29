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Курсы доллара и евро на 29 августа
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Курсы доллара и евро на 29 августа 

Банки.ру 39 минут назад
Фото: Российская Газета
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 августа, составляет 67,3911 рубля. Официальный курс евро — 78,76 рубля.
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