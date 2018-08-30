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Курсы доллара и евро на 30 августа
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Курсы доллара и евро на 30 августа
Банки.ру
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1 час назад
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Фото:
РИАМО
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 30 августа, составляет 68,1451 рубля. Официальный курс евро — 79,5594 рубля.
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