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Курсы доллара и евро на 30 августа
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Курсы доллара и евро на 30 августа 

Банки.ру + ещё 8 1 час назад
Фото: РИАМО
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 30 августа, составляет 68,1451 рубля. Официальный курс евро — 79,5594 рубля.
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