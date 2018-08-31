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Курсы доллара и евро на 31 августа
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Курсы доллара и евро на 31 августа 

Банки.ру + ещё 9 42 минуты назад
Фото: РИАМО
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 31 августа, составляет 68,0821 рубля. Официальный курс евро — 79,6765 рубля.
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