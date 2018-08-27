Центробанк рассказал, каким будет курс рубля после вступления в силу новых санкций

Центральный банк РФ опубликовал официальный курс основных валют по отношению к российскому рублю на 28 августа.

По данным Банка России, завтра стоимость доллара составит 67,3963 рубля, что на 39 копеек ниже курса доллара, который был установлен на субботу, 24 августа.

В свою очередь, европейскую валюту Центробанк оценил в 78,2269 рубля, и это ниже курса евро, установленного ранее, на 18 копеек.

Напомним, анонсированные Вашингтоном новые санкции, предполагающие отказ от кредитования РФ со стороны госструктур США, запрет экспорта оружия, товаров и технологий двойного назначения, вступили в силу 27 августа.

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