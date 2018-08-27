Ещё
Центробанк рассказал, каким будет курс рубля после вступления в силу новых санкций
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.60
78.15
78.49
Прогноз
27.08 – 03.09
$
66.60
76.10
Индексы и котировки Brent
75.68
+0.34 Золото
1205.30
+0.00 РТС
1073.80
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
27.08
1.1616
+0.0205
13.08
1.1411
26.08
21.08
16.08

Центробанк рассказал, каким будет курс рубля после вступления в силу новых санкций 

Свободная пресса 22 минуты назад
Центральный банк РФ опубликовал официальный курс основных валют по отношению к российскому рублю на 28 августа.
По данным Банка России, завтра стоимость доллара составит 67,3963 рубля, что на 39 копеек ниже курса доллара, который был установлен на субботу, 24 августа.
В свою очередь, европейскую валюту Центробанк оценил в 78,2269 рубля, и это ниже курса евро, установленного ранее, на 18 копеек.
Напомним, анонсированные Вашингтоном новые санкции, предполагающие отказ от кредитования РФ со стороны госструктур США, запрет экспорта оружия, товаров и технологий двойного назначения, вступили в силу 27 августа.
Новости экономики: Мантуров рассказал, как Россия будет справляться без американской электроники
Новости курса валют: Курс рубля начал неделю с падения на бирже
Свободная пресса: последние новости
В Гидрометцентре рассказали, когда жара покинет Москву Пассажирка в Шереметьево пыталась провезти часы за 11 млн рублей Курс рубля начал неделю с падения на бирже
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен264
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару974
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник487
Россия решила напугать США рублем39
Видео
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение