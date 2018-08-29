Ещё
Центробанк резко понизил официальный курс рубля на 30 августа
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.90
$
68.30
79.32
79.60
Прогноз
03.09 – 10.09
$
69.76
77.01
Индексы и котировки Brent
76.21
+0.07 Золото
1202.29
–0.04 РТС
1080.05
–0.19
Динамика валют
EUR / USD
29.08
1.1657
+0.0311
15.08
1.1345
28.08
23.08
19.08

Центробанк резко понизил официальный курс рубля на 30 августа 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Центральный банк РФ опубликовал официальный курс основных валют по отношению к российскому рублю на 30 августа.
По данным Банка России, завтра стоимость доллара составит 68,1451 рубля. Таким образом, курс американской по сравнению с 29 августа вырастет на 75 копеек.
В свою очередь, европейскую валюту Центробанк оценил в 79,5594 рубля, и это выше курса евро, установленного ранее, сразу на 80 копеек.
Новости экономики: Путин рассказал, почему не хочет поднять пенсии за счёт роста налогов для богатых
Новости курса валют: Курс доллара снижается на бирже в среду, евро растёт
Свободная пресса: последние новости
Силуанов объяснил, почему невозможно предугадать курс рубля СМИ подсчитали доход миллиардеров и знаменитостей за час Поле брани: Рубль попёр на доллар
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин поддержал повышение тарифов ЖКХ19
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Мировые рынки погружаются в хаос562
Трамп нанес решающий удар по рублю1106
Украина расстается с миллиардами228
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет Политика
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение