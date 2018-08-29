Центробанк резко понизил официальный курс рубля на 30 августа

Центральный банк РФ опубликовал официальный курс основных валют по отношению к российскому рублю на 30 августа.

По данным Банка России, завтра стоимость доллара составит 68,1451 рубля. Таким образом, курс американской по сравнению с 29 августа вырастет на 75 копеек.

В свою очередь, европейскую валюту Центробанк оценил в 79,5594 рубля, и это выше курса евро, установленного ранее, сразу на 80 копеек.

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