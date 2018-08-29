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Продажи электромобилей в Европе в I полугодии подскочили на 42%
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Продажи электромобилей в Европе в I полугодии подскочили на 42% 

Вести Экономика 20 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 29 августа — «Вести. Экономика». Продажи электромобилей и гибридных моделей в Европе в первом полугодии подскочили на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, преодолев отметку 1 млн При этом их доля на европейском рынке легковых автомобилей составила 2%. Об этом сообщает OilPrice.com со ссылкой на данные, собранные компанией EV-Volumes.
Фото: EPA/TORE MEEK
Продажи электрокаров и гибридных автомобилей в Европе составили 195 тыс. единиц в первом полугодии.
EV-Volumes ожидает, что за весь 2018 г. продажи в Европе составят 430 тыс., а рыночная доля электрокаров и гибридных автомобилей достигнет 2,35%.
Число проданных в Европе электромобилей и гибридных моделей уже превысило 1 млн и составит 1,35 млн в концу текущего года.
Норвегия остается лидером среди европейских стран по продажам таких автомобилей. Их доля в общем объеме продаж легковых автомобилей в стране в этом году составила 37%.
В то же время наблюдается быстрый рост продаж в Германии. По прогнозам EV-Volumes, к концу 2018 г. Германия станет лидером по объему продаж в Европе из-за большого размера рынка автомобилей в стране.
"За исключением Дании, где рынок был смущен непонятными планами налогообложения «зеленых» автомобилей, страны Северной Европы лидируют в распространении электрокаров", — сообщила EV-Volumes.
Как сообщали «Вести. Экономика», по оценкам консалтинговой компании Facts Global Energy (FGE), число легковых автомобилей в мире вырастет до 1,8 млрд к 2040 г., но лишь 10% из них будут оснащены электродвигателями, а еще 20% — гибридными двигателями.
Переход на электромобили требует существенной государственной поддержки. Так, в Норвегии правительство ввело льготы, благодаря которым потребители могут получить электрокар почти бесплатно. Благодаря этому страна стала мировым лидером по количеству электромобилей на душу населения. Но без госсубсидий спрос на экологичную технику снизится. Примером тому является Дания, где после отмены субсидий в 2016 г. продажи электрокаров упали на 80%.
Для настоящего скачка требуется значительное снижение цен, что пока невозможно, поскольку производство электрокаров требует значительных затрат.
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Комментарии1  Ещё 8 источников 
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