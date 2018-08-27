Нерезиденты все-таки не спешили расставаться с позициями в ОФЗ

На минувшей неделе прошла встреча глав центральных банков в Джексон-Хоуле, на которой глава ФРС Дж. Пауэлл еще раз подчеркнул важность соблюдения осторожности в ходе нормализации денежно-кредитной политики. Промедление с повышением ставки может привести к перегреву американской экономики, но и слишком быстрое повышение ставки может толкнуть экономику к рецессии.

При этом Пауэлл отметил то, что текущие индикаторы указывают на хорошее состояние экономики, поэтому постепенное повышение ставки должно продолжаться. К выступлению главы ФРС участники рынка прогнозировали еще два повышения ставки в этом году — в сентябре и декабре, поэтому рыночная реакция оказалась достаточно сдержанной.

Для рынков развивающихся стран неделя в целом прошла достаточно спокойно. Турецкий рынок большую часть недели был закрыт в связи с праздниками, поэтому изменения цен, как и новостной поток, были минимальными. Бразильский рынок облигаций снижался после того, как опрос мнений показал, что большая часть избирателей на предстоящих президентских выборах склоняется в пользу кандидата от левой партии, на этом фоне бразильский реал продолжил слабеть к доллару, потеряв более 9% к уровням конца июля. Рынок облигаций ЮАР также выглядел слабее после публикации в твиттере Трампа о притеснении южноафриканских фермеров действующим правительством — участники рынка восприняли это как угрозу введения санкций уже против ЮАР.

Российский рынок облигаций оставался под давлением в ожидании деталей нового пакета санкций, который был опубликован в пятницу. Наибольшая волатильность наблюдалась в бумагах банковского сектора, где инвесторы по-прежнему пытаются оценить реальность угрозы введения наиболее жестких санкций со стороны США против российских банков.

На прошлой неделе снижение доходностей происходило преимущественно в средней части кривой. Власти РФ реализовали сразу две меры, направленные на стабилизацию ситуации. Во-первых, Минфин отменил аукцион по размещению ОФЗ, во-вторых, ЦБ объявил, что замораживает покупки валюты по бюджетному правилу в интересах Минфина с 23 августа и до конца сентября. Данным по инфляции в последнее время совершенно не придается какого-либо значения. По недельным показателям рост цен, по нашим оценкам, составляет 2,7% г/г, что все еще сильно ниже таргета ЦБР в 4%. Мы, конечно, ожидаем ускорения инфляции из-за ослабления рубля, а также ускорения роста заработных плат, но пока инфляция находится на очень умеренном уровне.

Доля нерезидентов среди держателей ОФЗ продолжила снижение и на 1 августа составила 28%. Но из-за роста объема рынка объем бумаг во владении нерезидентами даже немного вырос. Таким образом, хотя почти все размещения за июль были выкуплены локальными участниками торгов, нерезиденты все-таки не спешили расставаться с позициями в ОФЗ.

Рублевые бумаги уже выглядят очень привлекательно, санкционные риски, связанные с последним законопроектом Грэма и Менендеса, на наш взгляд, переоценены.