Рынок ОФЗ: а не пора ли покупать?

Это основной вопрос, интересующий участников рынка (которые успели продать госбумаги до их обвала), учитывая, что ОФЗ стали предлагать щедрые премии к RUONIA, давно не виданные на локальном рынке. Такой уровень спредов (100-170 б.п. к RUONIA) наблюдался до либерализации рынка, когда ОФЗ не включались в расчет международными депозитариями, и основными покупателями выступали локальные банки и НПФ.

При условии введения санкций на госдолг (базовый сценарий), по нашему мнению, ценообразование рынка ОФЗ должно соответствовать периоду до либерализации: за 8М 2012 г., когда доля нерезидентов была ~6%, в среднем спред 5-лет. ОФЗ — RUONIA составлял 250 б.п. (в 4 кв. 2012 г. произошло сужение спреда ниже 100 б.п. одновременно с увеличением доли нерезидентов до 17%).

Таким образом, текущие доходности ОФЗ не выглядят высокими с учетом как дальнейшего снижения доли нерезидентов, так и проведения регулятором более жесткой монетарной политики (не исключено, что из-за внешних рисков ключевая ставка уже находится на нейтральном уровне). В этой связи мы считаем, что покупать ОФЗ еще рано: в момент введения санкций может произойти еще одна волна распродаж нерезидентами, доля которых еще высока (28%, по данным ЦБ РФ на 1 августа).

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