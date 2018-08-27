«ВСМПО-Ависма» выплатит промежуточные дивиденды

28 сентября 2018 года пройдет внеочередное собрание акционеров ПАО " Корпорация «ВСМПО-Ависма» . На заочное голосование вынесут предложение по выплате промежуточных дивидендов по результатам первого полугодия из расчета 756 рублей на одну обыкновенную акцию, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Также установлена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 12 октября текущего года.

Решение о промежуточных выплатах совет директоров корпорации принял на основании результатов деятельности «ВСМПО-Ависмы» в январе — июне 2018 года: выручка составила 38,282 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 8,716 миллиарда.