«ВСМПО-Ависма» выплатит промежуточные дивиденды 

28 сентября 2018 года пройдет внеочередное собрание акционеров ПАО "Корпорация «ВСМПО-Ависма». На заочное голосование вынесут предложение по выплате промежуточных дивидендов по результатам первого полугодия из расчета 756 рублей на одну обыкновенную акцию, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.
Также установлена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 12 октября текущего года.
Решение о промежуточных выплатах совет директоров корпорации принял на основании результатов деятельности «ВСМПО-Ависмы» в январе — июне 2018 года: выручка составила 38,282 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 8,716 миллиарда.
"Результаты основной деятельности предприятия в первом полугодии стабильны и присутствует тренд на их улучшение. Это дает возможность выплатить дивиденды держателям акций по итогам шести месяцев", — заявил член совета директоров, генеральный директор ПАО «Корпорация „ВСМПО-Ависма“ Михаил Воеводин.