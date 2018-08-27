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Русская Германия (ФРГ): Выворачиваем карманы
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Русская Германия (ФРГ): Выворачиваем карманы 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Повышение цен в странах Европейского сообщества достигло пятилетнего максимума: в июле текущего года инфляция зафиксирована на уровне 2,1 процента, сообщает Eurostat. Это уже скорректированные данные, подтвердившие первые предсказания экономистов, — тем самым статистическое ведомство ЕС рапортовало о рекорде последних пяти с половиной лет (в последний раз выше инфляция была в декабре 2012 года). Достигнутый уровень слегка превышает поставленную Европейским центральным банком (EZB) среднесрочную цель, равную двум процентам.
Рост уровня цен по Евросоюзу наблюдается третий месяц подряд: в июне 2018 года инфляция составила 2 процента, в мае — 1,9. Особенно значительным оказалось повышение цен в сфере энергетики: по сравнению с июлем 2017 года они в среднем по ЕС выросли на 9,5 процента. Продукты питания подорожали на 2,5%, услуги — на 1,4, продукция промышленных предприятий повысилась в цене только на 0,5 процента.
Без учета энергоносителей, пищевых продуктов, алкоголя и табака уровень цен по Евросоюзу в июле 2018 года оказался на 1,1 процента выше, чем в июле 2017-го, подтвердив прогнозы аналитиков. С их точки зрения, именно этот показатель считается дающим более справедливое представление об инфляции, так как уровень цен на энергоносители и непосредственно зависящую от них продукцию (в частности, продукты питания) подвержен более резким колебаниям.
Европейский центральный банк в последние годы был озабочен стагнацией цен в Еврозоне и практически повсеместным отсутствием инфляции, установившимся в результате долгового кризиса. Была поставлена цель повысить инфляцию до уровня в 2 процента. Считается, что невысокая стабильная инфляция полезна для экономики, стимулируя ее рост за счет развития производства и повышения потребления.
В конце текущего года в связи со стабильностью инфляционных показателей ЕЦБ намерен внести определенные послабления в собственную жесткую финансовую политику, при которой проценты на банковские вклады достигли исторического минимума и периодически опускались до негативных. Низкая процентная ставка больно бьет по имеющим финансовые излишки: хранить средства на банковских депозитах становится совершенно невыгодно, при минимальном проценте любой возможный доход съедает инфляция. Составляет ли она сегодня 2,1 процента или «очищенные» 1,1 — практически ни один надежный банк Евросоюза не предлагает более выгодную ставку по вкладам.
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