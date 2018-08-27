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Прибыль ведущих промышленных предприятий Китая в январе-июле выросла на 17,1 проц.
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Прибыль ведущих промышленных предприятий Китая в январе-июле выросла на 17,1 проц. 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 27 августа /Синьхуа/ — За первые семь месяцев этого года прибыль ведущих промышленных предприятий Китая выросла на 17,1 процента, что оказалось на 0,1 процентного пункта ниже показателя, зарегистрированного в январе-июне. Об этом сообщило в понедельник Государственное статистическое управление Китая.
Согласно данным Госстата, в июле прибыль промышленных предприятий страны с ежегодным доходом более 20 млн юаней /около 2,9 млн долл. США/ увеличилась на 16,2 проц. в годовом исчислении до 515 млрд юаней. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
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