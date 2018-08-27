Прибыль ведущих промышленных предприятий Китая в январе-июле выросла на 17,1 проц.

Пекин, 27 августа / Синьхуа / — За первые семь месяцев этого года прибыль ведущих промышленных предприятий Китая выросла на 17,1 процента, что оказалось на 0,1 процентного пункта ниже показателя, зарегистрированного в январе-июне. Об этом сообщило в понедельник Государственное статистическое управление Китая.

Согласно данным Госстата, в июле прибыль промышленных предприятий страны с ежегодным доходом более 20 млн юаней /около 2,9 млн долл. США/ увеличилась на 16,2 проц. в годовом исчислении до 515 млрд юаней. -0-