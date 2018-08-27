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Рост прибыли промпредприятий КНР в июле замедлился 3-й месяц подряд
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Рост прибыли промпредприятий КНР в июле замедлился 3-й месяц подряд 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 27 августа — «Вести. Экономика». Рост прибыли промышленных предприятий Китая в июле замедлился третий месяц подряд, что стало еще одним признаком того, что спрос во второй по величине экономике мира охлаждается. Об этом сообщает Reuters.
Фото: EPA/QILAI SHEN
Прибыль промышленных предприятий Китая в июле увеличилась на 16,2% в годовом выражении, минимальными темпами с марта, до 515,12 млрд юаней ($74,94 млрд), свидетельствуют данные Государственного статистического управления страны. В июне был зафиксирован рост прибыли на 20%.
За первые семь месяцев 2018 года прибыль промпредприятий выросла на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 3,9 трлн юаней. В январе-июне прибыль увеличилась на 17,2%.
Рост прибыли замедлился в июле, поскольку темпы роста цен производителей снизились, заявил представитель статистического управления Хе Пинг.
Как сообщали «Вести. Экономика», цены производителей в Китае в июле выросли на 4,6% в годовом выражении. Месяцем ранее наблюдалось повышение цен на 4,7%.
Нефтедобывающий сектор, сталелитейная отрасль, производство стройматериалов и химической продукции были ключевыми драйверами роста прибыли в январе-июле. Однако рост прибыли в сфере выплавки и переработки цветных металлов, производства мебели, а также в самолетостроении за тот же период замедлился в годовом выражении.
Прибыль государственных промышленных предприятий в январе-июле выросла на 30,5% в годовом выражении. В январе-июне был зафиксирован рост на 31,5%.
Отношение задолженности к собственному капиталу государственных промпредпрятий к концу июля составило 59,4%, снизившись на 1,3 п. п. в годовом выражении и достигнув минимума с 2016 года.
Ослабление потребления, рост числа дефолтов по кредитам, высокие затраты на финансирование и эскалация торгового конфликта между Китаем и США, вероятно, окажут еще большее давление на рост прибыли китайских предприятий в ближайшие месяцы, прогнозируют аналитики Nomura.
"Мы ожидаем, что ситуация в экономике ухудшится, прежде чем она улучшится", — заявили они.
Аналитики отметили, что потребуется некоторое время, чтобы недавние правительственные стимулы и меры по смягчению политики начали действовать.
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