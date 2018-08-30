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Рынок акций: корпоративная отчетность поддерживает, но выхода из консолидации пока нет
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Рынок акций: корпоративная отчетность поддерживает, но выхода из консолидации пока нет 

Вести Экономика + ещё 6 55 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 30 августа — «Вести. Экономика». В среду настрой инвесторов в секторе высоколиквидных бумаг был сравнительно оптимистичным, но оживление было связано скорее с отдельными корпоративными новостями, а не с восстановлением притока внешнего капитала на рынок.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Так, "Аэрофлот" (AFLT) подорожал на 4,9% после сообщения о досрочном выполнении долгосрочной стратегии и подготовке новой стратегии, детали которой будут представлены в сентябре, а также о чистой прибыли по МСФО за II квартал текущего года (I квартал был убыточным). Акции "НОВАТЭКа" (NVTK) подорожали на 4,2% после уточнения компанией планов в отношении своих СПГ-проектов. В заметном плюсе закрылись и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (SNGSP, +2,4%) — в первом полугодии компания получила чистую прибыль в размере почти 390 млрд руб., что более чем в четыре раза превышает прибыль за аналогичный период прошлого года.
Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции "ФосАгро" (PHOR) подорожали на 4,3%, ТГК-14 (TGKN) — на 3,0%, "Якутскэнерго" (YKEN) — на 2,9%.
Фондовые индексы США повысились на 0,2-1,0%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, азиатские индексы пребывают в среднем в минусе.
С позиций технического анализа, пока нет оснований говорить о выходе из консолидации по индексу РТС — вблизи верхней границы краткосрочного консолидационного диапазона, к которой вышел индекс, повышение может приостановиться. В то время как поток корпоративной отчетности дает основания для повышения оценок в отношении российских бумаг, характер движения по мировым фондовым индексам указывает на концентрацию глобального спроса на развитых рынках (фондовый индекс развивающихся рынков MSCI EM за месяц потерял 1.8%, в то время как индекс глобального рынка MSCI ACWI повысился на 1,5%). На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 68,0 по паре доллар/рубль.
Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «Олма»
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