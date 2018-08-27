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Рынок акций: смягчение внешнего фона
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Рынок акций: смягчение внешнего фона 

Вести Экономика 11 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 27 августа — «Вести. Экономика» В пятницу наметился «отскок» по индексу РТС. Лучше рынка выглядели сырьевые сектора — отчасти под влиянием благоприятной динамики цен на мировых товарных рынках, отчасти благодаря смягчению опасений, связанных с рисками изменения налогового режима для горнодобывающих компаний. В итоге акции ММК (MAGN) подорожали на 3.8%, корпорации Алроса (ALRS) — на 3.2%, Северстали (CHMF) — на 2.4%, Татнефти (TATN) — на 1.9%, Новатэка (NVTK) — на 1.8%. С позиций технического анализа, не был подтвержден пробой вниз уровня 1050 пунктов по индексу РТС, и многие из трейдеров, по всей вероятности, предпочли сократить спекулятивные короткие позиции.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Томской распределительной компании (TORS) подорожали на 5.0%, Нефаза (NFAZ) — на 3.3%, Полюса (PLZL) — на 3.2%. Фондовые индексы США повысились на 0.5% — 0.9%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в небольшом плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.
Сегодня в начале торгов возможно продолжение наметившегося повышения по индексу РТС под влиянием улучшений во внешнем фоне. Несмотря на безрезультатные переговоры по торговым вопросам между США и КНР, в пятницу был обновлен исторический максимум по фондовому индексу S&P500, обстановка на мировом нефтяном рынке также остается сравнительно благоприятной — фактором поддержки для цен в течение прошедшей недели стали сообщения о сокращении запасов сырой нефти и снижении числа буровых установок в США. Вместе с тем, говорить об устойчивом подъеме по индексу РТС преждевременно, поскольку международные санкции по-прежнему препятствуют притоку глобального капитала на российский рынок (напомним, сегодня вступает в силу очередной пакет санкций со стороны США). На валютном рынке в начале торгов вероятна консолидация в диапазоне 67.0 — 67.5 по паре доллар-рубль. Дж. Пауэлл в ходе выступления в пятницу подтвердил приверженность ФРС плану плавного повышения процентных ставок, что стало поводом к некоторому ослаблению доллара США к корзине мировых валют, но не дает оснований для формирования нового тренда.
Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «ОЛМА»
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