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В начале торгов возможно укрепление доллара по отношению к рублю
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В начале торгов возможно укрепление доллара по отношению к рублю 

Прайм 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Во вторник повышение по индексу РТС приостановилось — трейдеры пока не нашли достаточных оснований для формирования нового восходящего тренда, сдерживающим фактором остаются риски усиления санкций со стороны США. В секторе высоколиквидных бумаг акции ВТБ (VTBR) подешевели на 1.5%, Транснефти (TRNFP) — на 1.2%, Московской биржи (MOEX) — на 1.0%, Газпром нефти (SIBN) — на 0.9%, Северстали (CHMF) — на 0.8%, Сбербанка (SBER) — на 0.7%.
Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции ТГК-14 (TGKN) подорожали на 10.5%, Росинтер ресторантс (ROST) — на 9.3%. Тем временем Таттелеком (TTLK) потерял 5.2%, корпорация Иркут (IRKT) — 5.1%.
Фондовые индексы США прибавили в среднем 0.1%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, пока не сложилось единой динамики и по азиатским индексам.
Внешний фон пока не дает оснований для заметных движений на рынке, но наметившееся повышение доходности по казначейским облигациям США может оказаться негативным фактором влияния на спрос на развивающихся рынках и, соответственно, оказать некоторое давление на динамику индекса РТС в начале торгов.
В течение дня повлиять на поведение инвесторов могут данные по ВВП США (15:30 мск), а также отчет минэнергетики США по нефтяным запасам (17:30 мск).
На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое укрепление доллара США по отношению к рублю на фоне повышения доходности на рынке американского госдолга (доходность по десятилетним казначейским облигациям, составлявшая менее 2.81% годовых на закрытие торгов в пятницу, во вторник повысилась до 2.88%).
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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