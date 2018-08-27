Выжидательная позиция Китая создает риски для глобальных рынков

Американские биржевые площадки в пятницу завершили торговую сессию ростом на фоне выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла , который в рамках прошедшей встречи центральных банков США в Джексон-Хоул, дал понять, что регулятор не намерен повышать процентные ставки быстрыми темпами.

Последний рекорд акций знаменует собой еще одну веху в девятилетнем забеге быков, который теперь является самым длинным в истории, отмечает Bloomberg

На прошедшей неделе Китай и США так и не смогли сдвинуться с мертвой точки в отношении торговых переговоров и, скорее всего, Поднебесная займет выжидательную позицию до ноября в расчете на то, что непосредственно перед промежуточными выборами в Конгресс Трамп станет более сговорчивым и пойдет на значительные уступки.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,62%, закрывшись на отметке 2874,69 пункта. Промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,52%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,86%. Доходность 10-летних казначейских облигаций не изменилась и составила 2,82%.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,96%, закрывшись на отметке $75,44 и завершив неделю на мажорной ноте после публикации статистики по недельным запасам от Минэнерго США и данных от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которым за неделю, завершившуюся 24 августа, количество нефтяных буровых установок в США снизилось на 9 единиц.

Во вторник на бирже The ICE Futures Europe пройдет экспирация опционов на нефть марки Brent, а уже в пятницу состоится экспирация по фьючерсным контрактам Brent.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,87%, закрывшись на отметке 2279,76 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2260 и 2240 пунктов, сопротивления расположены на 2300 и 2320 пунктов.

В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 105500 и основная на 104000 пунктов. Сопротивления расположены на 108700 и 110000 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 67,10, укрепившись на 1,59% по отношению к доллару США. На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступает отметка 67,60 и основным 69. Поддержки расположены на 66,50 и 66.