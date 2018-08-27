Эксперты: букет к 1 сентября обойдется москвичам в среднем в 1500-2000 рублей

МОСКВА, 27 августа. / ТАСС /. Средняя стоимость букета к 1 сентября в Москве составит 1500-2000 рублей, эконом вариант обойдется покупателям в сумму до 500 рублей. Об этом сообщила ТАСС президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова, отметив, что серьезного роста цен на цветы по сравнению с прошлым годом не наблюдается.

"Букеты могут быть разные, ценник тоже. Так как в целом подготовка ребенка в школу требует больших средств, одной из первых статей экономии становятся цветы. Букет эконом варианта стоит в пределах 500 рублей", — сказала она.

По словам Сафроновой, в целом изменение цен, в первую очередь, зависит от курса валют. «Все цветы импортные, это факт известный. Все зависит от того, какие курсы доллара и евро, процент повышения цены на цветы зависит от этого. Серьезных изменений цены нет, кроме изменений в силу роста валюты», — пояснила эксперт.

В то же время в пресс-службе компании «Флорист.ру» отметили, что тенденция роста цен на цветы в праздники наблюдается всегда. Средняя стоимость букета на 1 сентября в Москве и по области в этом году составит примерно 1100-1500 рублей. В регионах небольшой букет можно будет приобрести в пределах 900-1000 рублей, сказали в компании.

Представитель «Флорист.ру» пояснил, что ближе к празднику станет понятно, насколько еще подорожают цветы в рознице, но откладывать покупку на последний день не стоит.

"К примеру, что касается подмосковных роз, то в прошлом году цена на них в день 1 сентября выросла на 12%. Как правило, крупные магазины стараются держать среднюю цену и повышают ее не более чем на 15-20%. Но стоит учитывать, что розничные магазины, палатки, цветочные ларьки могут увеличить цены до 100% в сам праздник, и поэтому на последний момент покупку цветов лучше не оставлять", — пояснили в пресс-службе.

Цены у ритейлеров

О том, что средняя стоимость букета не выросла, сообщила и директор по корпоративным коммуникациям " Ашан Ритейл Россия" Мария Курносова . «К 1 сентября мы расширили ассортимент цветов. На первом месте по продажам — розы в срезке и букеты хризантем. Средняя цена на букеты не выросла — хиты продаж остались на уровне прошлого года», — рассказала представитель сети.

Хризантема лидирует по популярности и среди клиентов сетей "Магнит" и «Перекресток». Как отметили в «Магните», цена букета в магазинах сети составит 179 рублей. Представитель «Перекрестка» подтвердил позицию экспертов, что стоимость российских цветов осталась на уровне прошлого года, цена на импортные цветы незначительно выросла, в первую очередь в связи с изменением курса валют.

Ситуация в регионах

В регионах России высоким спросом пользуются букеты средней ценовой категории — до 1,5 тыс. рублей. Букеты дороже заказывают редко, только в случае совместного букета учителю от класса, тогда его цена может достигать 3 тыс. рублей.

Как рассказали корреспонденту ТАСС в одном из цветочных салонов Якутска, популярностью пользуются розы, хризантемы, чаще всего горожане тратят на букет к 1 сентября от 250 до 1,5 тыс. рублей.

В цветочном магазине в Барнауле наиболее популярными на день знаний назвали хризантемы, герберы, гортензии, классические розы и орхидеи. «Букеты дороже тысячи рублей заказывают редко — в основном первоклассникам, либо кому-то индивидуально из любимых учителей», — рассказал представитель одного из цветочных магазинов города.

При этом наплыв покупателей в цветочные салоны ожидают не ранее следующей недели. «Пока люди особо не обращаются, ждем наплыва на следующей неделе, ближе к 27 числу. Будем делать букеты-композиции в диапазоне от 500 до 5000 рублей», — рассказал флорист из Санкт-Петербурга.

В разных регионах состав букета зависит от местной флоры, например в Адыгее чаще пользуются спросом местные цветы — розы, эустомы, хризантемы.

При этом флористы отмечают, что в этом сезоне, помимо традиционных цветов, трендовым цветом стал ультрафиолет, рекорд по спросу побили букеты в сиреневой и фиолетовой гамме. Актуальные цветы — голубая гвоздика, синяя гортензия, кремовые розы.