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Новые санкции не должны существенно повлиять на настроения на российском рынке
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Новые санкции не должны существенно повлиять на настроения на российском рынке 

Прайм 55 минут назад
В понедельник, 27 августа, внешний фон оптимистичен. Цена на нефть Brent перешагнула вверх отметку $76 за баррель. Американский фондовый индекс S&P 500 бьет очередные исторические рекорды. Азиатские бенчмарки рынка акций демонстрируют уверенный плюс.
Официальная информация о введении первого пакета санкций против России, которые должны были вступить в силу еще 22 августа, не должна существенно повлиять на настроения на российском рынке. Не исключено, что общий позитивный фон даже может поспособствовать росту акций российских компаний сегодня. Прогноз по индексу МосБиржи 2270-2300 п.
Курс доллара США может также протестировать отметку 67 руб. /$ вниз. Уход с внутреннего рынка ЦБ смогло погасить ожидания ускоренной девальвации рубля, поэтому курс может в ближайшее время попытаться закрепиться на новых равновесных уровнях.
Прайм: последние новости
Биржи Европы торгуются в плюсе на новостях из Италии и статистике по Германии Ожидается открытие торгов с повышением индекса Мосбиржи в пределах 0,3% Биржи АТР растут вслед за рынками США
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