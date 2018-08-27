Новые санкции не должны существенно повлиять на настроения на российском рынке 

В понедельник, 27 августа, внешний фон оптимистичен. Цена на нефть Brent перешагнула вверх отметку $76 за баррель. Американский фондовый индекс S&P 500 бьет очередные исторические рекорды. Азиатские бенчмарки рынка акций демонстрируют уверенный плюс.
Официальная информация о введении первого пакета санкций против России, которые должны были вступить в силу еще 22 августа, не должна существенно повлиять на настроения на российском рынке. Не исключено, что общий позитивный фон даже может поспособствовать росту акций российских компаний сегодня. Прогноз по индексу МосБиржи 2270-2300 п.
Курс доллара США может также протестировать отметку 67 руб. /$ вниз. Уход с внутреннего рынка ЦБ смогло погасить ожидания ускоренной девальвации рубля, поэтому курс может в ближайшее время попытаться закрепиться на новых равновесных уровнях.