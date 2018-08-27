«Роснефть» отчиталась о добыче первого миллиона тонн нефти на Эргинском кластере

Накопленная добыча нефти на Кондинском месторождении (входит в Эргинский кластер месторождений) достигла 1 млн тонн с начала эксплуатации. Об этом сообщает нефтяная компания «Роснефть». Кластер был введен в эксплуатацию 21 ноября, в торжественной церемонии запуска участвовали председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин . В том же месяце была отгружена первая партия товарной нефти с Кондинского месторождения — одного из пяти, входящих в состав Эргинского кластера. Среднесуточная добыча сегодня превышает 5 тысяч тонн нефти в сутки.

Разработкой данного месторождения занимается АО «НК „Конданефть“ (входит в Роснефть). Как сообщили в компании, рекордные темпы были достигнуты за счет применения новейших методов по повышению добычи трудноизвлекаемых запасов нефти, а также эффективных геолого-технических мероприятий. В частности, при реализации Эргинского проекта компания применяет технологию многостадийного гидроразрыва пласта с использованием сверхпрочного проппанта, использует управляемое в режиме реального времени горизонтальное бурение, методику „умного“ заводнения и ряд иных способов, повышающих нефтеотдачу пласта.

В компании подчеркивают, что применяемые технологии доказали свою эффективность при разработке Кондинского месторождения, большая часть запасов которого относится к трудноизвлекаемым.

Сам кластер был открыт еще в 1983 году, однако его разработка затянулась на несколько десятилетий ввиду отсутствия технологий по добыче трудноизвлекаемых запасов и сложнейшего геологического строения. Начальные извлекаемые запасы кластера составляют около 259 млн тонн нефти, из которых более 90% относятся к трудноизвлекаемым.

Согласно планам „Роснефти“, годовая добыча Эргинского кластера составит около 8,8 млн тонн на пике.

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