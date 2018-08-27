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Цена биткоина слабо растет
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Цена биткоина слабо растет в отсутствие новостей 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Биткоин (bitcoin) в понедельник незначительно растет в цене в ожидании новых импульсов для криптовалютного рынка, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 8.56 мск биткоин дорожал на 1,28% — до 6,727 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 1,55% — до 6,72 тысячи долларов.
Другие криптовалюты дорожают несколько сильнее: Ethereum — на 2,16% — до 279,27 доллара, Ripple — на 2,03%, до 0,329 доллара, Bitcoin Cash — на 1,74%, до 528,47 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 217,5 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 53,2% всего рынка криптовалют.
"На прошедшей неделе биткоин торговался в диапазоне 6,2-6,8 тысячи долларов. Позитивного импульса для дальнейшего роста нет, но и падение тоже остановилось. Период низкой волатильности может продлиться еще 2-3 недели, после чего будет резкое движение", — рассказал РИА Новости директор по инвестициям международной сети инвесторов и экспертов цифровой экономики Cryptolife.World Мансур Гусейнов.
По итогам прошлой недели цена биткоина несколько снизилась на новостях о том, что комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отклонила заявку на открытие ProShares Bitcoin ETF и ProShares Short Bitcoin ETF — ориентированных на биткоин биржевых инвестиционных фондов. Кроме этого, комиссия также отклонила заявки на запуск биткоин-ETF, поданных компаниями Direxion и GraniteShares.
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