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Рынок акций Австралии закрылся ростом, S&P/ASX 200 прибавил 0,58%
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Рынок акций Австралии закрылся ростом, S&P/ASX 200 прибавил 0,58% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Австралии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов металлодобывающей промышленности, коммунальных услуг и сырья.
На момент закрытия на Сиднейской фондовой бирже S&P/ASX 200 вырос на 0,58%.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/ASX 200 по итогам сегодняшних торгов были акции Blackmores Ltd (AX:BKL), которые подорожали на 14,94 п. (10,29%), закрывшись на отметке в 160,19. Котировки Bellamys Australia Ltd (AX:BAL) выросли на 0,870 п. (8,44%), завершив торги на уровне 11,180. Бумаги Regis Resources Ltd (AX:RRL) выросли в цене на 0,210 п. (5,26%), закрывшись на отметке 4,200.
Лидерами падения стали акции Speedcast International Ltd (AX:SDA), цена которых упала на 2,590 п. (38,60%), завершив сессию на отметке 4,120. Акции Caltex Australia Ltd (AX:CTX) поднялись на 2,630 п. (7,90%), закрывшись на уровне 30,670, а Afterpay Touch Group Ltd (AX:APT) снизились в цене на 1,210 п. (5,73%) и завершили торги на отметке 19,920.
На Сиднейской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (663) превысило количество закрывшихся в минусе (554), а котировки 364 акций практически не изменились.
Индекс волатильности S&P/ASX 200 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/ASX 200, упал на 5,58% до отметки 11.244.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,01%, или 0,10, достигнув отметки $1.215,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре снизились на 0,09%, или 0,06, до $68,81 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре подешевели на 0,04%, или 0,03, до отметки $76,47 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара AUD/USD снизилась на 0,31% до 0,7327, а котировки AUD/JPY упали на 0,16%, достигнув отметки 81,50.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,12% до 94,78.
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