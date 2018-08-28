Рынок акций Австралии закрылся ростом, S&P/ASX 200 прибавил 0,58%

Investing.com — Фондовый рынок Австралии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов металлодобывающей промышленности, коммунальных услуг и сырья.

На момент закрытия на Сиднейской фондовой бирже S&P/ASX 200 вырос на 0,58%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/ASX 200 по итогам сегодняшних торгов были акции Blackmores Ltd (AX:BKL), которые подорожали на 14,94 п. (10,29%), закрывшись на отметке в 160,19. Котировки Bellamys Australia Ltd (AX:BAL) выросли на 0,870 п. (8,44%), завершив торги на уровне 11,180. Бумаги Regis Resources Ltd (AX:RRL) выросли в цене на 0,210 п. (5,26%), закрывшись на отметке 4,200.

Лидерами падения стали акции Speedcast International Ltd (AX:SDA), цена которых упала на 2,590 п. (38,60%), завершив сессию на отметке 4,120. Акции Caltex Australia Ltd (AX:CTX) поднялись на 2,630 п. (7,90%), закрывшись на уровне 30,670, а Afterpay Touch Group Ltd (AX:APT) снизились в цене на 1,210 п. (5,73%) и завершили торги на отметке 19,920.

На Сиднейской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (663) превысило количество закрывшихся в минусе (554), а котировки 364 акций практически не изменились.

Индекс волатильности S&P/ASX 200 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/ASX 200, упал на 5,58% до отметки 11.244.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,01%, или 0,10, достигнув отметки $1.215,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре снизились на 0,09%, или 0,06, до $68,81 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре подешевели на 0,04%, или 0,03, до отметки $76,47 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара AUD/USD снизилась на 0,31% до 0,7327, а котировки AUD/JPY упали на 0,16%, достигнув отметки 81,50.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,12% до 94,78.