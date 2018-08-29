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Рынок акций Австралии закрылся ростом, S&P/ASX 200 прибавил 0,68%
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Рынок акций Австралии закрылся ростом, S&P/ASX 200 прибавил 0,68% 

Investing.com Россия 40 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Австралии завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов финансов, сырья и металлодобывающей промышленности.
На момент закрытия на Сиднейской фондовой бирже S&P/ASX 200 подорожал на 0,68%, достигнув максимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/ASX 200 по итогам сегодняшних торгов были акции Metcash Ltd (AX:MTS), которые подорожали на 0,280 п. (10,45%), закрывшись на отметке в 2,960. Котировки Boral Ltd (AX:BLD) выросли на 0,640 п. (9,97%), завершив торги на уровне 7,060. Бумаги Bellamys Australia Ltd (AX:BAL) выросли в цене на 0,780 п. (7,01%), закрывшись на отметке 11,910.
Лидерами падения стали акции Reliance Worldwide Corporation Ltd (AX:RWC), цена которых упала на 0,355 п. (6,17%), завершив сессию на отметке 5,395. Акции Speedcast International Ltd (AX:SDA) поднялись на 0,220 п. (5,24%), закрывшись на уровне 3,980, а Infigen Energy (AX:IFN) снизились в цене на 0,035 п. (5,22%) и завершили торги на отметке 0,635.
На Сиднейской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (650) превысило количество закрывшихся в минусе (559), а котировки 395 акций практически не изменились.
Индекс волатильности S&P/ASX 200 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/ASX 200, упал на 4,19% до отметки 10.772.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,40%, или 4,90, достигнув отметки $1.209,50 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре снизились на 0,07%, или 0,05, до $68,48 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре подешевели на 0,09%, или 0,07, до отметки $76,22 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара AUD/USD снизилась на 0,40% до 0,7308, а котировки AUD/JPY упали на 0,40%, достигнув отметки 81,25.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,12% до 94,74.
Investing.com Россия: последние новости
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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