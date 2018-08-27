Tmall выводит на российский рынок бренд телевизоров Skyworth

На российских прилавках появятся телевизоры одного из крупнейших китайских производителей Skyworth, в 2017 году вошедшего в топ-6 по мировым продажам. Бренд пока будет продаваться только на Tmall, при этом маркетплейс рассчитывает стать платформой для двустороннего сотрудничества китайских и российских производителей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя маркетплейса.

В России будет представлена вся линейка телевизоров диагональю от 32 до 50 дюймов и стоимостью от 8 тыс. до 40 тыс. руб.

«Все модели русифицированы, локализованы, имеют сертификат РСТ, и на них распространяется официальная гарантия. В качестве первого шага на российском рынке Skyworth сосредоточится на работе в среднем и экономсегменте», — уточняют в Tmall.

Спрос на телевизоры в России в 2018 году растет на 15% в штуках, причем потребители все чаще выбирают более дешевые модели — средний чек снизился на 5%, до 24 тыс. руб., оценивают в «М. Видео-Эльдорадо». На рынке сейчас представлено 15−20 брендов, при этом основной спрос сконцентрирован вокруг Samsung, Sony и LG, которые на троих имеют около 60% продаж в штуках и 80% в денежном выражении.

Skyworth будет непросто выдержать конкуренцию с лидерами рынка Samsung, Sony и LG, на которых приходится 80% продаж в денежном выражении.

«Многие международные игроки собирают телевизоры в России, чтобы экономить на уплате пошлин. Без агрессивного маркетинга придется тяжело даже в низком ценовом сегменте», — рассуждает эксперт рынка, сравниваю ситуация с появлением бренда Hisense, который стал спонсором чемпионата мира по футболу в России и в целом «денег тратит прилично», но пока всё ещё далеко позади лидирующих корейских компаний.

Кроме того, покупатели испытывают доверие к известным брендам, поэтому новым игрокам сложно завоевать внимание и нишу на рынке. Так, на рынке смартфонов китайские бренды довольно долго не могли конкурировать на равных с ключевыми игроками и им потребовалось несколько лет, большие маркетинговые инвестиции и партнерство с крупными сетями, чтобы обосноваться на рынке.