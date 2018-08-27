Ещё
Tmall выводит на российский рынок бренд телевизоров Skyworth
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.21
$
67.59
78.21
78.30
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.95
75.12
Индексы и котировки Brent
75.70
+0.01 Золото
1205.30
+0.00 РТС
1064.46
+0.26
Динамика валют
EUR / USD
27.08
1.1608
+0.0197
13.08
1.1411
26.08
21.08
16.08

Tmall выводит на российский рынок бренд телевизоров Skyworth 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
На российских прилавках появятся телевизоры одного из крупнейших китайских производителей Skyworth, в 2017 году вошедшего в топ-6 по мировым продажам. Бренд пока будет продаваться только на Tmall, при этом маркетплейс рассчитывает стать платформой для двустороннего сотрудничества китайских и российских производителей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя маркетплейса.
В России будет представлена вся линейка телевизоров диагональю от 32 до 50 дюймов и стоимостью от 8 тыс. до 40 тыс. руб.
«Все модели русифицированы, локализованы, имеют сертификат РСТ, и на них распространяется официальная гарантия. В качестве первого шага на российском рынке Skyworth сосредоточится на работе в среднем и экономсегменте», — уточняют в Tmall.
Спрос на телевизоры в России в 2018 году растет на 15% в штуках, причем потребители все чаще выбирают более дешевые модели — средний чек снизился на 5%, до 24 тыс. руб., оценивают в «М. Видео-Эльдорадо». На рынке сейчас представлено 15−20 брендов, при этом основной спрос сконцентрирован вокруг Samsung, Sony и LG, которые на троих имеют около 60% продаж в штуках и 80% в денежном выражении.
Skyworth будет непросто выдержать конкуренцию с лидерами рынка Samsung, Sony и LG, на которых приходится 80% продаж в денежном выражении.
«Многие международные игроки собирают телевизоры в России, чтобы экономить на уплате пошлин. Без агрессивного маркетинга придется тяжело даже в низком ценовом сегменте», — рассуждает эксперт рынка, сравниваю ситуация с появлением бренда Hisense, который стал спонсором чемпионата мира по футболу в России и в целом «денег тратит прилично», но пока всё ещё далеко позади лидирующих корейских компаний.
Кроме того, покупатели испытывают доверие к известным брендам, поэтому новым игрокам сложно завоевать внимание и нишу на рынке. Так, на рынке смартфонов китайские бренды довольно долго не могли конкурировать на равных с ключевыми игроками и им потребовалось несколько лет, большие маркетинговые инвестиции и партнерство с крупными сетями, чтобы обосноваться на рынке.
Sostav.ru: последние новости
Рекордный улов снизил цены на красную рыбу Китайская Cofco вложит 6 млрд рублей в производство питьевой воды на Дальнем Востоке X5 Retail Group запускает первый «магазин без покупателей»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен257
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару962
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник484
Россия решила напугать США рублем39
Видео
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение