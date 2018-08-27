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Рубль имеет шанс на укрепление благодаря налоговому периоду и отказу ЦБ покупать валюту для Минфина
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Рубль имеет шанс на укрепление благодаря налоговому периоду и отказу ЦБ покупать валюту для Минфина 

Прайм 22 минуты назад
Предстоящая неделя на отечественном рынке будет довольно активной благодаря корпоративным отчётам. Возможно, что они также позволят отвлечься от внешних обстоятельств. В США раскручивается очередной политический спектакль «обвини Трампа». Вполне очевидно, что и российский вопрос будет всплывать постоянно, так как через два месяца состоятся промежуточные выборы в Конгресс, которые могут привести к смене большинства. 27 августа вступят в силу первые американские ограничения по делу «Скрипалей», но рынок уже давно заложил их. Поэтому какой-либо реакции не ожидаем.
Более того, высокие цены на нефть и окончательный отказ от изъятия сверхдоходов у компаний металлургии и производства удобрений позволит рынку перевести дух и попытаться найти основания для роста.
Рубль также имеет шанс на укрепление благодаря налоговому периоду и отказу ЦБ РФ покупать валюту для Минфина в рамках бюджетного правила до конца сентября. Первой целью по USD/RUB будет диапазон 64-66.
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