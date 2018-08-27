S&P500 на новых исторических максимумах после заявлений Пауэлла

В начале новой недели перед открытием российского рынка складывается нейтральный внешний фон. Востребованность рисковых активов может незначительно увеличиться после роста мировых рынков в пятницу. Американский S&P500 обновил исторический максимум на фоне выступления главы ФРС Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Холл, в ходе которого он подтвердил планы по повышению ключевой ставки до уровня, который не будет мешать экономическому росту. Регулятор США ожидаемо доказал свою полную независимость, продолжая курс, несмотря на недовольство со стороны Трампа.

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К тому же, намерение Пауэлла прекратить ужесточение монетарной политики, как только она начнет негативно влиять на экономику страны, на фоне сильных отчетов большинства компаний способно обеспечить дальнейший рост рынка США. Тем более, что эффект от торговых противостояний обозначится не сразу. Дополнительным сдерживающим фактором могут стать парламентские выборы в ноябре, но до них еще также остается время.

Торги на Лондонских площадках сегодня будут закрыты, поэтому стоит ожидать снижение волатильности торгов. Нефть продолжила рост в пятницу, помимо снижения запасов в середине недели, поддержку ей оказали данные по числу буровых, количество которых снизилось на 9 единиц до 860. Технический комитет ОПЕК , который состоится сегодня, внесет свою корректировку в тенденции по «черному золоту».

Новостной фон на российском рынке весьма насыщен. Доля нерезидентов на рынке ОФЗ в июле снизилась еще на 0.2 п.п. до уровня 28%, что является минимумом за 1.5 года, при этом в августе их количество еще сократится. По нашим оценкам, в пределах 0.3— 0.4 п.п., что подтверждается динамикой ОФЗ и рубля.

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Позитивный отчет по итогам работы в 1П 2018 представила «Алроса» , демонстрируя стабильный прирост ключевых показателей. Чистая прибыль увеличилась на 19%, выручка на 8%, свободный денежный поток также растет, что создает базу для увеличения дивидендов, а чистый долг один из самых низких на российском рынке. Мы давно рекомендовали добавлять акции компании в портфель и оставляем это мнение в силе. Отчет «Мосбиржи» напротив не понравился инвесторам, в результате акции оказались ниже значимого уровня 100 руб. за акцию. Коррекция, вероятно, будет продолжаться, поэтому призываем проявлять осторожность. «Полюс» заплатит дивидендами за 1П 2018 131.11 руб. на акцию, «Новатэк» 9.25 руб. за тот же период. Обе компании не являются лидерами по этому показателю.

Положительный исход встречи бизнеса с Белоусовым в пятницу окажет поддержку российскому рынку в ближайшие дни, так как появилось окончательное подтверждение того, что налоговая нагрузка в ближайшее время увеличена не будет, однако компании должны нарастить инвестиции на территории России, что оставляет долю неопределенности, но до появления более подробной информации и сумм переоценивать перспективы «голубых фишек» отечественного рынка рано.