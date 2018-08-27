Акции Metro резко подорожали на новостях о возможной продаже Ceconomy свей доли

МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Акции Metro AG в понедельник резко выросли, после того как Ceconomy AG сообщила, что ведет переговоры о продаже почти всего принадлежащего ей 10%-ного пакета акций этого немецкого ретейлера, сообщает Dow Jones.

Акции Metro на момент написания статьи подскочили на 14,2%, акции Ceconomy выросли на 5,5%.

По словам Ceconomy, речь идет обо всем пакете акций за исключением около 1%, в отношении которого действуют налоговые условия о сроках владения. Потенциальным покупателем выступает компания EP Investment S. a. r. l, интересы которой представляет чешский миллиардер Даниэл Кршетинский.

Ceconomy уточнила, что пока не приняла окончательного решения о том, будет ли продана доля и если да, то на каких условиях.

Ранее о продаже доли в Metro сообщил ее крупнейший акционер, Franz Haniel & Cie. GmbH.

Как считает Клеман Женело из Bryan Garnier, Ceconomy может использовать вырученные средства для выкупа примерно 22%-ной доли в MediaMarktSaturn Retail Group у семьи Келлерхальс.

"На данном этапе более вероятной представляется сделка с оплатой только денежными средствами. Однако их еще нужно найти, поскольку у Ceconomy нет на руках нужного объема ликвидности. Проблему можно решить путем привлечения нового долга и продажи 9%-ной доли в Metro AG фирме EP Investment", — считает он.

Haniel в пятницу сообщила, что договорилась о продаже 7,3% обыкновенных акций Metro фирме EP Global Commerce GmbH, которой владеют Кршетинский и его деловой партнер Патрик Ткач

Кроме того, Haniel согласовала опцион на продажу EP Global Commerce еще до 15,2% своих акций Metro.

"Владельцы EP Global Commerce GmbH, Патрик Ткач и Даниэл Кршетинский, — профессиональные предприниматели с богатым опытом инвестирования и отличным знанием немецкого рынка", — заявил в пятницу генеральный директор Haniel Штефан Гемкоу.

Сейчас Haniel владеет 22,5% акций Metro.