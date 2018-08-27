В Пестравском районе прорвало трубу с нефтью

Нефтяники устранили аварию

В Пестравском районе произошла утечка нефти. Площадь загрязнения составила 3957 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Причиной происшествия стал прорыв трубы. На данный момент нефтяники ликвидировали аварию. Для устранения последствий разлива нефти они использовали минеральный грунт и плодородный слой почвы.

— Инспектор отдела земельного надзора отобрал пробы почвы на месте происшествия и направил в центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию для исследования на химико-токсикологические показатели, — сообщили в Россельхознадзоре.

По словам специалистов, попадание нефти в почву приводит к глубоким изменениям химических, физических и микробиологических свойств. Земля не способна самостоятельно очиститься. Более того, на загрязненных участках долгие годы не растет трава.