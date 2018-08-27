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В Пестравском районе прорвало трубу с нефтью
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В Пестравском районе прорвало трубу с нефтью 

63.ru 42 минуты назад
Фото: 63.ru
Нефтяники устранили аварию
В Пестравском районе произошла утечка нефти. Площадь загрязнения составила 3957 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
Причиной происшествия стал прорыв трубы. На данный момент нефтяники ликвидировали аварию. Для устранения последствий разлива нефти они использовали минеральный грунт и плодородный слой почвы.
— Инспектор отдела земельного надзора отобрал пробы почвы на месте происшествия и направил в центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию для исследования на химико-токсикологические показатели, — сообщили в Россельхознадзоре.
По словам специалистов, попадание нефти в почву приводит к глубоким изменениям химических, физических и микробиологических свойств. Земля не способна самостоятельно очиститься. Более того, на загрязненных участках долгие годы не растет трава.
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