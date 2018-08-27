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Новые санкции США несущественные, негативный психологический фон на рынке останется
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Новые санкции США несущественные, негативный психологический фон на рынке останется 

Прайм 10 минут назад
Рублю предстоит ещё одна волатильная неделя. С одной стороны, приостановление Центробанком покупок валюты в резервы для Минфина создало потенциал для укрепления российской валюты. Но реализовать его будет непросто, так как внешний фон рублю не благоволит. Валюты развивающихся стран продолжают находиться под давлением — очередной виток напряженности вокруг Сирии. Кроме того, сегодня в 7:00 мск вступили санкции к России со стороны США, связанные с инцидентом в Солсбери. Сами санкции несущественные (касаются продукции двойного назначения), но могут создать негативный психологический фон. Актуальный диапазон для курса доллар/рубль на сегодня составляет 67-68,2, для евро/рубль — 77,7-79.
Перед сегодняшним открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон. Американские фондовые индексы вчера после нашего закрытия немного подросли. Сегодня с утра фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет 0,23%, а фьючерс на Brent — 0,05%. Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с гэпом вверх на 0,3%. Акции «Сбербанка» и «ВТБ» в конце прошлой недели опустились до годовых минимумов и сегодня могут предпринять попытку отскока вверх. Шансы для роста есть также у бумаг нефтяного сектора на фоне роста Brent и металлургов — в пятницу помощник президента Андрей Белоусов объявил об отказе от идеи изъятия сверхдоходов у компаний сектора. Актуальный диапазон для индекса Московской биржи на сегодня составляет 2270-2300 пунктов, для индекса РТС — 1060-1075 пунктов.
На прошлой неделе нефть показала уверенный рост в 5%. Отметим, что практически безостановочный рост Brent наблюдался семь торговых сессий кряду. Это способствовал целый ряд позитивных новостей — снижение запасов и импорта нефти в США, заявление китайской Sinopec о планах возобновления покупок нефти из США в октябре, сохраняющиеся опасения введения ограничений на покупку иранской нефти. В пятницу драйверами для роста были ослабление доллара на мировых валютных рынках и снижение количества активных буровых установок в США за неделю на девять штук, до 860 штук, по данным Baker Hughes.
Перечисленные факторы позволили нефти в конце прошлой недели достичь уровня $76 за баррель, что является максимумом с середины июля. C точки зрения технического анализа уровень $76,5 выступает в качестве сильного сопротивления. Пройти его с наскока будет непросто. С утра баррель Brent прибавляет 0,05% и торгуется на уровне $75,83 за баррель. На мой взгляд, сегодня в течение дня вероятна консолидация нефти в диапазоне $75-76.
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