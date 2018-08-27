Рынок акций РФ и рубль продолжат рост, несмотря на санкции США

Рынок акций РФ и рубль подрастут, несмотря на вступление в силу новых санкции США. Подорожавшая нефть может поддержать отечественный рынок акций и рубль.

ИНДЕКСЫ

Андрей Кочетков из "Открытие Брокер" не ожидает какой-либо реакции рынка на санкции США против РФ в связи с «делом Скрипалей», так как «рынок уже давно заложил их».

Виталий Манжос из ИК «Алго Капитал» ожидает открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением около 0,3%, вблизи отметки 2285 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2270, 2250 пунктов, значимыми сопротивлениями останутся отметки 2290, 2300 пунктов, добавляет он.

"В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет некоторое утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее наиболее вероятен переход указанного индекса в состояние консолидации вблизи уровня открытия. Участники локальных торгов будут оценивать характер нового пакета санкций со стороны США", — комментирует он.

Роман Ткачук из «Альпари» ожидает открытия индекса Мосбиржи также ростом на 0,3%. «Акции Сбербанка ВТБ в конце прошлой недели опустились до годовых минимумов и сегодня могут предпринять попытку отскока вверх. Шансы для роста есть также у бумаг нефтяного сектора на фоне роста Brent и металлургов — в пятницу помощник президента Андрей Белоусов объявил об отказе от идеи изъятия сверхдоходов у компаний сектора», — комментирует он.

Актуальный диапазон для индекса Московской биржи на сегодня составляет 2270-2300 пунктов, для индекса РТС — 1060-1075 пунктов, прогнозирует аналитик.

ВАЛЮТА

На взгляд Ткачука, рублю предстоит ещё одна волатильная неделя. «С одной стороны, приостановление Центробанком покупок валюты в резервы для Минфина создало потенциал для укрепления российской валюты. Но реализовать его будет непросто, так как внешний фон рублю не благоволит», — отмечает он.

"В понедельник 27 августа внешний фон оптимистичен. Цена на нефть Brent перешагнула вверх отметку 76 долларов за баррель… Официальная информация о введении первого пакета санкций против России, которые должны были вступить в силу еще 22 августа, не должна существенно повлиять на настроения на российском рынке… Курс доллара США может также протестировать отметку 67 рублей вниз. Уход с внутреннего рынка ЦБ смогло погасить ожидания ускоренной девальвации рубля, поэтому курс может в ближайшее время попытаться закрепиться на новых равновесных уровнях", — говорит Анастасия Соснова из «Фридом Финанс».

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Фьючерсы на американские индексы растут в пределах 0,21-0,34%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai растет на 1,66%, гонконгский Hang Seng Index — на 2,03%, японский Nikkei 225 вырос на 0,88%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,36%.

Стоимость нефти колеблется на уровне 76,05 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,11% к предыдущим торгам).

Курс евро колеблется на уровне 1,1605 доллара против 1,1631 — уровня предыдущего закрытия торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ Российский рынок акций вырос по основным индексам на внешнем позитиве и укреплении рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,87% — до 2279,76 пункта, индекс РТС — на 1,96%, до 1064,46 пункта.

Курс доллара расчетами «завтра» по итогам валютных торгов пятницы снизился на 1,09 рубля — 67,1 рубля, евро — на 0,8 рубля, до 77,95 рубля, следует из данных Московской биржи.