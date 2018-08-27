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В июле мировой авторынок показал 2% роста
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В июле мировой авторынок показал 2% роста 

LiveCars.Ru 36 минут назад
Фото: LiveCars.Ru
В июле мировой авторынок показал 1,9% роста по сравнению с июлем 2017 года. В общей сложности за этот месяц в мире было реализовано 7,5 миллионов легковых и легковых коммерческих автомобилей, сообщает Autostat.ru.
При этом по итогам семи месяцев 2018 года рост мирового авторынка составил 3,3%, а общий прогноз продаж на текущий год составляет более 96 миллионов автомобилей. На данный момент в мире реализовано уже почти 56 миллионов единиц авто.
Главной причиной снижения общих темпов роста мирового авторынка стал спад продаж на двух крупнейших рынках — Китая и Северной Америки. В Поднебесной продажи в июле снизились на 3,1% до 1,886 миллиона единиц авто, а в Северной Америке зафиксирован 3% спад продаж (1,369 миллиона единиц).
Вместе с тем, автомобильные рынки Западной Европе показали значительный рост — 8,8% до 1,340 миллионов единиц. На 5% поднялись продажи и в странах Восточной Европы, в том числе в России на 10,6%. А вот в Турции, из-за девальвации местной валюты, зафиксирован спад продаж в 11,8%.
В Южной Америке зафиксирован рост продаж в 6,6% до 272 тысяч автомобилей, ушли в плюс Япония и Южная Корея, где в июле было реализовано 326 тысяч новых авто, что на 4% больше, чем в июле 2017-го.
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