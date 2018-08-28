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ВТБ увеличил портфель онлайн-депозитов на 85%
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ВТБ увеличил портфель онлайн-депозитов на 85% 

Волга Ньюс 12 минут назад
Фото: Лаборатория новостей
ВТБ продолжает развивать продажи в цифровых каналах без посещения точек продаж. По сравнению с серединой 2017 г. количество активных пользователей мобильного и интернет-банка выросло в 1,5 раза, до 5,4 млн человек. На 1 августа их доля составила 47% от числа активных клиентов ВТБ.
Количество операций, совершенных в ВТБ-Онлайн за семь месяцев 2018 г., достигло 100 млн шт., при этом их общий объем превысил 2,7 трлн рублей.
В цифровых каналах клиентам гарантирована максимальная ставка по всем видам депозитов. Открыть вклад в ВТБ-Онлайн можно по ссылке.
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